L'île Princesse Elisabeth, au large des côtes belges, relie les parcs éoliens offshore au réseau national et permettra à terme une connexion avec le Royaume-Uni

La Belgique prépare une relance à moindre coût du projet d'«île énergétique» en mer du Nord L'île Princesse Elisabeth, au large des côtes belges, relie les parcs éoliens offshore au réseau national et permettra à terme une connexion avec le Royaume-Uni

La Belgique prépare une version révisée et moins coûteuse de son projet d’île énergétique en mer du Nord, après une forte hausse des coûts du plan initial, selon des médias locaux lundi.

Le ministre belge de l’Énergie, Mathieu Bihet, devrait présenter dans les prochains jours la nouvelle proposition au gouvernement, a rapporté l’agence Belga, citant le quotidien De Standaard.

Le nouveau projet permettrait de réduire les coûts d’environ 2 milliards d’euros (2,3 milliards de dollars) par rapport au plan précédent.

L’île Princesse Élisabeth, située à environ 45 kilomètres des côtes belges près d’Ostende, doit relier les parcs éoliens en mer au réseau électrique national et, à terme, établir une liaison électrique sous-marine avec le Royaume-Uni.

Le projet avait connu d’importants revers l’an dernier après une explosion des coûts estimés, passés d’environ 2,2 milliards d’euros à plus de 10 milliards d’euros, notamment en raison des dépenses liées à la connexion prévue avec le Royaume-Uni.

L’essentiel de la charge financière devait être supporté par les consommateurs belges d’électricité.

Selon la nouvelle proposition, l’interconnexion avec le Royaume-Uni resterait incluse dans le projet, mais avec une capacité légèrement réduite, passant de 1,4 gigawatt à 1,2 gigawatt.

Le plan révisé continuerait d’associer infrastructures éoliennes offshore et interconnexions électriques internationales, une stratégie visant à renforcer le rôle de la Belgique​​​​​​​ comme plateforme énergétique en Europe du Nord-Ouest.

Les autorités ont indiqué que la baisse des prix des équipements à haute tension constituait un facteur clé dans l’amélioration de la viabilité financière du projet.

Les régulateurs belges et britanniques poursuivent leurs négociations sur le partage des coûts et des bénéfices liés au projet d’interconnexion.

S’il est approuvé, le projet révisé pourrait également permettre à la Belgique de relancer un troisième parc éolien offshore prévu, auparavant suspendu.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani