L’UE débloque des milliards d’euros de fonds pour la Hongrie après les réformes engagées par le nouveau gouvernement

AA/Bruxelles/ Melike Pala



L’Union européenne a accepté vendredi de débloquer plusieurs milliards d’euros de fonds jusque-là gelés pour la Hongrie, après ce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié de « progrès rapides et concrets » en matière de réformes structurelles sous le nouveau gouvernement de Budapest.

À l’issue d’une rencontre à Bruxelles avec le Premier ministre hongrois Peter Magyar, von der Leyen a déclaré lors d’une conférence de presse que la Hongrie avait engagé des « réformes attendues depuis longtemps » visant à renforcer les garanties anticorruption, améliorer les règles des marchés publics et consolider le cadre de l’État de droit.

Elle a précisé que ces changements incluent la décision de la Hongrie de rejoindre le Parquet européen, le renforcement de l’Autorité nationale d’intégrité, la révision de la législation sur les marchés publics ainsi que la suppression progressive de structures de trusts d’intérêt public considérées comme présentant un risque élevé de « captation de l’État ».

Selon von der Leyen, ces mesures, combinées aux plans d’investissement approuvés dans le cadre du plan de relance de l’UE, permettent un déblocage progressif des fonds.

« Je suis très heureuse d’annoncer aujourd’hui que nous pouvons débloquer 10 milliards d’euros pour la Hongrie », a-t-elle déclaré, ajoutant que 4,2 milliards d’euros supplémentaires de fonds de cohésion liés à des conditions spécifiques seraient également libérés.

La Hongrie et la Commission européenne ont également convenu d’un paquet d’investissements révisé dans le cadre du programme NextGenerationEU, ciblant notamment les secteurs de l’énergie, du logement, des transports et des petites et moyennes entreprises.

Peter Magyar a qualifié l’accord de « percée historique », obtenue quelques semaines seulement après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement. Il a affirmé que les précédents retards dans le versement des fonds étaient liés à des préoccupations concernant la corruption, et non à des désaccords politiques sur des sujets comme la migration ou la politique envers l’Ukraine.

« Nous avons écouté à plusieurs reprises l’ancien gouvernement expliquer pourquoi certaines choses ne pouvaient pas être faites. Ils ont menti au peuple hongrois. Ils ont menti sur l’Union européenne », a-t-il déclaré.

Magyar a indiqué que la Hongrie avait accepté plusieurs mesures anticorruption, notamment l’élargissement des pouvoirs des institutions de contrôle et de nouveaux mécanismes de récupération des avoirs, ajoutant que « quelques semaines ont suffi » pour parvenir à un accord auparavant bloqué.

Il a souligné que le déblocage des fonds aiderait les finances publiques hongroises et que ces ressources serviraient à soutenir la reprise économique et les services publics. Il a également insisté sur l’absence de lien entre cette décision et l’ouverture du premier chapitre des discussions concernant l’Ukraine.

Les tensions entre l’UE et la Hongrie remontent à 2010, lorsque le bloc européen a accusé le gouvernement de Viktor Orban de promouvoir des politiques conservatrices contraires aux règles de l’Union.

Par la suite, l’UE a décidé d’engager la procédure de l’article 7, intensifiant ses critiques concernant la corruption, la liberté de la presse et les droits humains, tandis que le versement des fonds européens a été conditionné au respect de l’État de droit.

Le parti Tisza de Peter Magyar a remporté les élections législatives du 12 avril face à Viktor Orban, mettant fin aux 16 années de pouvoir de ce dernier.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir