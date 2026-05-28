L’Allemagne commande plus de 2 000 véhicules de transport militaire à Rheinmetall

AA / Berlin / Ayhan Simsek

Les forces armées allemandes ont passé une importante commande de plus de 2 000 véhicules de transport militaire auprès du groupe Rheinmetall, dans le cadre des efforts de Berlin pour renforcer la Bundeswehr face aux préoccupations croissantes en matière de sécurité en Europe.

Rheinmetall a annoncé jeudi ce contrat, évalué à environ 1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars). Il porte sur des camions logistiques non blindés dans plusieurs configurations, notamment des modèles 4x4 (3,5 tonnes), 6x6 (5 tonnes) et 8x8 (15 tonnes). Les livraisons doivent débuter au premier semestre 2026 via Rheinmetall MAN Military Vehicles, une coentreprise avec le constructeur de poids lourds MAN.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement du chancelier allemand Friedrich Merz visant à développer et moderniser les capacités militaires du pays. Friedrich Merz a appelé à plusieurs reprises à faire de l’Allemagne « l’armée conventionnelle la plus puissante de l’Union européenne » et à accroître les dépenses de défense, invoquant les incertitudes liées aux engagements sécuritaires des États-Unis sous la présidence de Donald Trump.

Le chef d’état-major allemand, Carsten Breuer, avait averti plus tôt ce mois-ci que la Russie reconstituait activement ses forces et pourrait représenter une menace importante pour l’Occident d’ici 2029, soulignant l’urgence d’améliorer la préparation militaire et la capacité de dissuasion.

Selon des sources du ministère allemand de la Défense, ces nouveaux véhicules renforceront la capacité de déploiement rapide et de soutien opérationnel de la Bundeswehr, tout en corrigeant des faiblesses de longue date dans la logistique militaire.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani