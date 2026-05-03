La nouvelle découverte gazière dans le delta du Nil devrait produire environ 50 millions de pieds cubes par jour

L’Égypte annonce une nouvelle découverte de gaz dans le delta du Nil La nouvelle découverte gazière dans le delta du Nil devrait produire environ 50 millions de pieds cubes par jour

L’Égypte a annoncé samedi une nouvelle découverte de gaz naturel dans le delta du Nil, avec une production estimée à environ 50 millions de pieds cubes par jour, venant renforcer la production nationale actuelle évaluée à 4,2 milliards de pieds cubes quotidiens.

Dans un communiqué, le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minérales a indiqué que cette découverte faisait suite au forage réussi du puits exploratoire « Nidoco N-2 », situé dans une zone de concession exploitée par Eni en partenariat avec BP.

Selon le ministère, le puits a été foré à terre grâce à des technologies avancées de forage directionnel ayant permis de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Le gisement se trouve à moins de deux kilomètres des infrastructures existantes, ce qui devrait permettre son raccordement rapide au réseau et une entrée en production dans les prochaines semaines.

La zone de développement de West Abu Madi est exploitée par Eni, BP et l’Egyptian General Petroleum Corporation via Petrobel, une coentreprise entre l’organisme public égyptien et Eni.

Le ministère précise que la consommation intérieure de gaz naturel en Égypte atteint environ 6 milliards de pieds cubes par jour, contre une production estimée à 4,2 milliards. La demande grimpe jusqu’à 7,2 milliards de pieds cubes quotidiens durant l’été.

Parmi les principaux gisements du pays figure Zohr, découvert en 2015 et considéré comme le plus grand champ gazier de Méditerranée, avec des réserves estimées à 30 000 milliards de pieds cubes.

La production du champ Zohr, lancée en décembre 2017 à 800 millions de pieds cubes par jour, a atteint un pic de 3,2 milliards en 2022 avant de reculer progressivement à 2,4 milliards en 2023, 1,9 milliard en 2024 puis environ 1,25 milliard à la mi-2025, selon des données officielles.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore