L’indice PMI composite HCOB* pour la France a chuté à 43,5 en mai, contre 47,6 en avril

L’économie française se replie fortement en mai sous l’effet de la hausse des coûts énergétiques L’indice PMI composite HCOB* pour la France a chuté à 43,5 en mai, contre 47,6 en avril

L’activité du secteur privé français s’est nettement contractée en mai, enregistrant son plus fort recul depuis cinq ans et demi, selon les données publiées jeudi par S&P Global.

Cette dégradation est principalement attribuée à la forte hausse des prix du carburant et de l’énergie, liée à la guerre en Iran.

L’indice PMI composite HCOB* pour la France a chuté à 43,5 en mai, contre 47,6 en avril. Il reste ainsi largement sous le seuil des 50 points, qui marque la frontière entre expansion et contraction, et ce pour le cinquième mois d’affilée.

Le chiffre est également ressorti inférieur aux attentes des économistes, qui tablaient sur une légère amélioration. Aussi bien l’industrie manufacturière que les services ont connu un net ralentissement.

Les entreprises citent principalement la flambée des coûts énergétiques, l’essoufflement de la demande et un climat d’incertitude économique généralisé.

Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global Market Intelligence, a qualifié ces chiffres de « désastreux ». Selon lui, ce nouveau choc « augmente considérablement les risques de récession » pour la deuxième économie de la zone euro. Il met en garde contre une possible propagation plus large de la hausse des prix, qui pèserait encore davantage sur la demande.

Ces mauvaises nouvelles interviennent alors que l’économie française a déjà stagné au premier trimestre, et que le chômage a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans 8,1 % de la population active, selon l'Institut nationale de la statistique et des études économiques (Insee).

La Banque de France avait d’ailleurs alerté début mai sur une résilience de l’économie « de plus en plus mise à l’épreuve ».

La situation pourrait encore s’aggraver avec la perspective d’une nouvelle hausse des taux par la Banque centrale européenne le mois prochain, les marchés anticipant plusieurs relèvements supplémentaires d’ici la fin de l’année. ​​​​​​​

Les indices PMI, parmi les premiers indicateurs de l’activité économique, sont particulièrement scrutés par les investisseurs et les responsables politiques.

*Le HCOB France Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) est un indicateur mensuel avancé qui mesure la santé globale du secteur privé français (industrie + services). Il est produit par S&P Global et parrainé par Hamburg Commercial Bank (HCOB), et sert de baromètre précoce de l’activité économique en France.