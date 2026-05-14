Abayas, tenues de ville et pièces spéciales mettaient en valeur des couleurs et des tissus inspirés des patrimoines culturels respectifs

KazanForum 2026 : un défilé de mode modeste met en lumière les créateurs du monde musulman et de Russie Abayas, tenues de ville et pièces spéciales mettaient en valeur des couleurs et des tissus inspirés des patrimoines culturels respectifs

AA/ Kazan

À Kazan, capitale du Tatarstan en Russie, le défilé « Modest Fashion Day » a été organisé dans le cadre du KazanForum 2026, mettant en avant des créations de mode modeste.

Ce défilé s’inscrit dans la 17ème édition du forum « Russie-Monde Islamique : KazanForum 2026 », dont Anadolu (AA) est le partenaire mondial en communication.

L’événement, qui réunit économie, commerce, finance, culture et industries créatives, a une nouvelle fois fait la part belle à la dimension culturelle.

Organisé au Centre culturel et de divertissement Pyramida, le « Modest Fashion Day » a attiré l’attention du monde de la mode.

L’objectif de l’événement est de développer le secteur de la mode modeste, renforcer la visibilité internationale des créateurs et favoriser les partenariats entre la Russie et le monde musulman dans l’industrie de la mode.

Des mannequins ont présenté les collections de designers venus de Malaisie, d’Indonésie, d’Ouzbékistan, de Russie, du Turkménistan, du Maroc et du Pakistan.

Les créations mêlaient avec élégance lignes modernes et éléments traditionnels, tout en respectant les codes de la mode modeste.

Abayas, tenues de ville et pièces spéciales mettaient en valeur des couleurs et des tissus inspirés des patrimoines culturels respectifs.

L’événement vise à promouvoir une mode pudique qui allie héritage culturel, innovation et esthétique contemporaine.

Dans le cadre du forum, des rencontres entre créateurs et acteurs du monde des affaires sont également prévues afin d’échanger sur le développement de ce secteur en pleine expansion.