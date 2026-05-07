Le gouvernement exclut tout risque immédiat de pénurie et promet des mesures de flexibilité aux compagnies, alors que le prix du carburant pèse désormais jusqu’à 45% de leurs coûts d’exploitation

Kérosène : Paris veut rassurer le secteur aérien avant l’été malgré la flambée des coûts Le gouvernement exclut tout risque immédiat de pénurie et promet des mesures de flexibilité aux compagnies, alors que le prix du carburant pèse désormais jusqu’à 45% de leurs coûts d’exploitation

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le gouvernement français a assuré mercredi qu’il n’existait « aucune crainte » de pénurie de kérosène pour les mois de mai et juin, malgré les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient et aux tensions autour du détroit d’Ormuz, principal point de passage énergétique mondial.

Réunis à Paris autour des ministres de l’Économie Roland Lescure, des Transports Philippe Tabarot et du Tourisme Serge Papin, les principaux acteurs du secteur aérien ont été appelés à préparer la saison estivale dans un contexte de flambée des prix du carburant.

« A priori, il n’y a aucune crainte » de rupture d’approvisionnement « en mai et juin, et sans doute peu de risque pour la suite », a déclaré Roland Lescure à l’issue de cette réunion, évoquant à la fois les capacités d’adaptation des énergéticiens et l’existence de stocks stratégiques.

Selon le gouvernement, près de 20% du kérosène utilisé dans les aéroports français provenaient jusque-là des pays du Golfe. Depuis le début du conflit régional fin février, les importations ont été compensées par une hausse des approvisionnements depuis les États-Unis, l’Asie, l’Afrique de l’Ouest et la Norvège, ainsi qu’un recours accru aux capacités européennes de raffinage.

Le secteur aérien reste toutefois fortement fragilisé par l’explosion des prix de l’énergie. Le kérosène, qui représentait habituellement environ 25% des coûts d’exploitation des compagnies, atteint désormais jusqu’à 45% de leurs charges, selon Philippe Tabarot.

Dans ce contexte, plusieurs compagnies low cost ont commencé à réduire certains programmes de vols. Le gouvernement affirme néanmoins que « les cas d’annulation restent assez exceptionnels ». Transavia prévoit environ 2% d’annulations entre mai et juin, tandis que Volotea évoque environ 1% de vols annulés ou susceptibles de l’être. Air France n’a, pour sa part, annoncé aucune réduction de capacité à ce stade.

L’exécutif a annoncé plusieurs mesures destinées à soutenir les transporteurs sans recourir à un plafonnement du prix du kérosène ni à une baisse de fiscalité, options explicitement écartées par Bercy.

Les compagnies pourront notamment bénéficier de reports de charges sociales ou fiscales ainsi que de soutiens de trésorerie via Bpifrance. Paris a également demandé à la Commission européenne davantage de flexibilité sur les règles d’attribution des « slots », les créneaux horaires de décollage et d’atterrissage dans les aéroports, afin de permettre aux transporteurs d’adapter leurs plans de vols sans perdre leurs droits futurs.

Le gouvernement souhaite aussi assouplir certaines règles européennes encadrant les quantités de carburant embarquées par les avions et étudie la possibilité de recourir à d’autres types de kérosène.

Sur les tarifs, l’exécutif ne promet pas de gel des prix des billets, mais demande aux compagnies de limiter les répercussions de la hausse énergétique sur les voyageurs.

Le ministre des Transports a également rappelé que les droits des passagers demeuraient inchangés en cas d’annulation de vol, évoquant des remboursements sous sept jours et d’éventuelles indemnisations supplémentaires selon les délais d’information.

Le gouvernement a parallèlement mis en garde les compagnies contre les mécanismes de « surcharge carburant » appliqués après achat du billet, après la polémique provoquée par la compagnie espagnole Volotea.

« Quand le billet est acheté et que la transaction est réalisée, il ne faut pas revenir sur cet accord », a déclaré Philippe Tabarot.

Malgré les tensions persistantes sur les marchés pétroliers, l’exécutif continue d’afficher un discours de rassurant avant l’été, période cruciale pour les compagnies aériennes, certaines réalisant jusqu’à 70% de leur chiffre d’affaires annuel durant la haute saison touristique.