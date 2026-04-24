Tokyo prévoit de sécuriser plus de la moitié de ses approvisionnements en brut via des routes alternatives au détroit d’Ormuz d’ici mai

Japon: libération de 20 jours de réserves pétrolières dès le 1er mai face aux tensions au Moyen-Orient Tokyo prévoit de sécuriser plus de la moitié de ses approvisionnements en brut via des routes alternatives au détroit d’Ormuz d’ici mai

AA / Istanbul / Mucahithan Avcioglu

Le Japon commencera à libérer une partie de ses réserves nationales de pétrole à partir du 1er mai, soit l’équivalent d’environ 20 jours d’approvisionnement, alors que la crise au Moyen-Orient continue de perturber les flux de brut transitant par le détroit d’Ormuz, a annoncé vendredi le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.

« À la lumière de la situation actuelle au Moyen-Orient, nous déployons tous les efforts possibles pour nous approvisionner en pétrole brut via des routes ne passant pas par le détroit d’Ormuz », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Tokyo prévoit de sécuriser plus de la moitié de ses approvisionnements en brut à partir de sources alternatives d’ici mai, par rapport aux niveaux de l’an dernier.

« Grâce aux progrès réalisés dans la diversification des sources d’approvisionnement, nous sommes en mesure de garantir l’approvisionnement en pétrole au-delà de la fin de l’année tout en limitant au minimum les prélèvements sur les stocks », a ajouté le ministère.

Celui-ci a précisé que la prochaine tranche de brut issue des réserves nationales sera libérée en vertu de l’article 31 de la loi sur le stockage pétrolier, afin de continuer à assurer un approvisionnement stable.

Le volume total libéré devrait atteindre environ 5,8 millions de kilolitres, pour une valeur estimée à quelque 540 milliards de yens (environ 3,38 milliards de dollars).

Le Japon, l’un des plus grands importateurs mondiaux de pétrole brut, dépend fortement des approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient, ce qui rend les risques de fermeture ou de perturbation autour du détroit d’Ormuz particulièrement préoccupants pour sa sécurité énergétique.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani