Face à la flambée des prix à la pompe liée aux tensions au Moyen-Orient, les chauffeurs de taxi bénéficieront dès juin d’un remboursement anticipé d’une partie de la taxe sur les carburants

Hausse des carburants : le gouvernement débloque une avance fiscale pour les taxis Face à la flambée des prix à la pompe liée aux tensions au Moyen-Orient, les chauffeurs de taxi bénéficieront dès juin d’un remboursement anticipé d’une partie de la taxe sur les carburants

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le gouvernement français a annoncé ce mercredi un remboursement anticipé d’une partie de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au profit des taxis, afin de soutenir la trésorerie du secteur confronté à la hausse des prix des carburants.

La mesure a été présentée lors d’une réunion organisée mardi entre le ministre chargé des Transports Philippe Tabarot, un représentant du ministère du Commerce et les principales fédérations de taxis.

Selon le ministère des Transports, les professionnels du secteur percevront à partir du mois de juin une avance correspondant à 25% du remboursement annuel de TICPE versée au titre de l’année 2026.

Cette avance exceptionnelle vise à compenser l’augmentation des coûts du carburant observée depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février, a précisé le ministère.

Les taxis bénéficient déjà chaque année d’un remboursement représentant environ la moitié de la TICPE acquittée sur leurs dépenses en carburant.

D’après les estimations du gouvernement, un chauffeur de taxi recevant habituellement environ 1.900 euros de remboursement annuel percevra ainsi une avance d’environ 475 euros.

Le ministère souligne que cette mesure doit apporter « un soutien immédiat » à la trésorerie des chauffeurs et s’ajoute aux dispositifs déjà disponibles, parmi lesquels le report de cotisations sociales, le report d’échéances fiscales, un prêt BPI dédié aux dépenses de carburant ainsi que des aides destinées aux gros rouleurs.

Cinq principales organisations professionnelles du secteur ont participé à cette réunion, dont l’UNT ( Union Nationale Des Taxis) , la FNDT (Fédération Nationale du Taxi), la FNTI (Formation Nationale des Taxis Indépendants) , l’UNIT ( Union Nationale des Industries du Taxi) et la FNAT ( Fédération Nationale des Artisans du Taxi).

