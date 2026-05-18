Des représentants d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine participeront également aux échanges prévus mardi, dans le cadre d’une ouverture du sommet à plusieurs partenaires internationaux, explique le ministre français de l’Économie

G7 Finances à Paris : Roland Lescure défend un multilatéralisme « utile » face aux crises mondiales Des représentants d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine participeront également aux échanges prévus mardi, dans le cadre d’une ouverture du sommet à plusieurs partenaires internationaux, explique le ministre français de l’Économie

Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a défendu lundi à Paris l’utilité du multilatéralisme, lors de l’ouverture du sommet des ministres des Finances du G7, estimant que les grandes puissances devaient agir collectivement face aux crises internationales et économiques.

« Aujourd’hui, nous allons montrer que le multilatéralisme est utile et qu’il fonctionne », a déclaré Roland Lescure à son arrivée à la réunion, organisée dans la capitale française en présence des ministres et responsables économiques des pays du G7.

Le ministre a évoqué plusieurs défis majeurs auxquels sont confrontées les économies mondiales, citant notamment « la guerre au Proche-Orient », les « déséquilibres multilatéraux aujourd’hui insoutenables », ainsi que les enjeux liés aux terres rares, aux matériaux critiques et à l’aide au développement.

Selon lui, cette aide doit être « repensée » afin de mieux intégrer les conséquences des crises actuelles sur les pays les plus vulnérables.

Roland Lescure a également souligné que les discussions prévues durant les deux jours du sommet devaient permettre de démontrer la capacité des membres du G7 à « traiter ensemble ces enjeux globaux ».

Il a précisé que des représentants d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine participeraient également aux échanges prévus mardi, dans le cadre d’une ouverture du sommet à plusieurs partenaires internationaux.

Cette réunion intervient dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des incertitudes économiques mondiales, alors que la situation au Moyen-Orient frappe de plein fouet l’économie mondiale.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes et de la fermeture du détroit d’Ormuz, les tensions restent élevées dans la région. Un cessez-le-feu instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise demeure fragile, malgré sa prolongation par Donald Trump, qui maintient parallèlement un blocus maritime autour des ports iraniens.