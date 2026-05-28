AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le déficit de la Sécurité sociale pourrait atteindre 23,2 milliards d’euros en 2026, soit 0,8 point de produit intérieur brut (PIB), en raison de la dégradation de la conjoncture économique liée notamment à la hausse des prix du pétrole, selon le rapport de printemps de la commission des comptes de la Sécurité sociale.

Cette estimation représente une aggravation de 3,8 milliards d’euros par rapport aux 19,4 milliards de déficit prévus dans le budget de la Sécurité sociale adopté en décembre par le Parlement.

Une prévision encore incertaine

Le rapport précise toutefois que cette prévision n’intègre pas les effets du gel des allègements généraux de cotisations patronales annoncé récemment par le gouvernement pour compenser l’impact budgétaire de la hausse du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) au 1er juin.

Si cette mesure était prise en compte, le déficit serait ramené à 20,4 milliards d’euros, soit une dégradation limitée à un milliard d’euros par rapport aux prévisions initiales.

Le pétrole et le Moyen-Orient sous surveillance

La commission souligne néanmoins que la situation pourrait encore se détériorer en fonction des conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. Les projections actuelles reposent sur une croissance de 0,9 %, une inflation de 1,6 % et un prix du pétrole maintenu à 100 dollars le baril jusqu’à fin mai avant un reflux à 80 dollars fin 2026.

« Si les prix de l’énergie et possiblement des produits importés devaient s’inscrire à un niveau plus élevé, la croissance économique serait bien plus limitée en 2026 et l’inflation nettement plus élevée », avertit le rapport.

Les franchises médicales dans le viseur

Dans ce contexte de finances dégradées, la Cour des comptes propose également de renforcer le recouvrement des franchises médicales impayées, c’est-à-dire les montants restant à la charge des patients après remboursement de l’Assurance maladie.

Dans un rapport publié mercredi, l’institution recommande d’activer un dispositif déjà prévu dans le Code de la Sécurité sociale permettant, à terme, des prélèvements directs sur les comptes bancaires des assurés débiteurs.

Ces franchises correspondent notamment à un euro par boîte de médicaments, deux euros par consultation médicale ou quatre euros pour un transport sanitaire, dans une limite annuelle de 50 euros.

Jusqu’à 500 millions d’euros espérés

Le dispositif viserait principalement les bénéficiaires du tiers payant, pour lesquels l’Assurance maladie avance les frais sans pouvoir récupérer automatiquement ces sommes. Selon la Cour des comptes, les franchises non recouvrées représenteraient jusqu’à 500 millions d’euros par an.

La mise en œuvre de cette mesure nécessiterait toutefois un décret d’application ainsi que des adaptations informatiques, précise l’institution.

