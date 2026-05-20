S’exprimant en marge du G7 Finances organisé à Paris, le ministre a rejeté l’idée d’une récession ou d’une stagflation en France, estimant que la situation économique restait « sous contrôle » malgré des « vents de face »

France : Roland Lescure assure que l’économie « résiste » malgré les vents de face S’exprimant en marge du G7 Finances organisé à Paris, le ministre a rejeté l’idée d’une récession ou d’une stagflation en France, estimant que la situation économique restait « sous contrôle » malgré des « vents de face »

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a affirmé mardi que l’économie française « résiste » malgré un contexte international tendu, marqué notamment par la guerre au Moyen-Orient et la hausse des taux d’intérêt.

S’exprimant en marge du G7 Finances organisé à Paris, le ministre a rejeté l’idée d’une récession ou d’une stagflation en France, estimant que la situation économique restait « sous contrôle » malgré des « vents de face ».

« Evidemment, on a des vents de face : la crise n’est pas une bonne nouvelle pour les taux d’intérêt, cela signifie que l’on paie plus pour la dette, près de 4 milliards d’euros », a-t-il déclaré, tout en appelant à « regarder les choses avec réalisme ».

Selon lui, plusieurs facteurs expliquent la résilience de l’économie française, notamment « un meilleur mix énergétique que la plupart des pays européens » et le rôle des stabilisateurs sociaux, comme la revalorisation du SMIC, susceptible de soutenir la consommation des ménages.

Le ministre a toutefois reconnu un ralentissement lié au conflit au Moyen-Orient, tout en estimant que celui-ci ne devait pas être interprété comme une entrée en récession. « Aujourd’hui, il n’y a ni stagflation ni récession en France », a-t-il insisté.

Réunis à Paris dans le cadre du G7 Finances, les responsables économiques des grandes puissances devraient adopter un communiqué commun abordant les déséquilibres mondiaux, le soutien aux pays vulnérables et l’impact des tensions géopolitiques sur l’économie mondiale.