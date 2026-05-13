L’augmentation automatique du Smic au 1er juin intervient alors que l’inflation repart à la hausse, tirée par les carburants et l’énergie.

France : le gouvernement annonce une hausse de 2,4 % du SMIC sur fond de flambée des prix de l’énergie L’augmentation automatique du Smic au 1er juin intervient alors que l’inflation repart à la hausse, tirée par les carburants et l’énergie.

AA / Paris / Ümit Dönmez

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) sera revalorisé de 2,41 % à compter du 1er juin 2026, a annoncé mercredi le Gouvernement français, dans un contexte marqué par le retour de tensions inflationnistes liées notamment à la hausse des prix de l’énergie.

Par voie d’un communiqué, le ministère du Travail et des Solidarités a indiqué que cette revalorisation automatique est déclenchée après le franchissement du seuil légal de 2 % d’augmentation de l’indice des prix à la consommation depuis la dernière hausse du Smic.

Le Smic horaire brut passera ainsi de 12,02 euros à 12,31 euros. Le montant mensuel brut atteindra 1 867,02 euros, contre 1 823,03 euros auparavant, soit une hausse de 43,99 euros brut par mois. Le Smic net mensuel progressera de 34,82 euros, pour atteindre 1 477,93 euros.

Le Gouvernement a également précisé que le Smic applicable à Mayotte sera porté à 9,56 euros brut de l’heure, soit 1 449,93 euros brut mensuels.

Cette hausse intervient alors que l’inflation connaît une nouvelle accélération en France. Selon les dernières estimations publiées par l’Insee fin avril, les prix à la consommation ont augmenté de 2,2 % sur un an en avril 2026, après +1,7 % en mars.

L’institut statistique souligne que cette reprise de l’inflation est principalement portée par l’énergie. Les prix de l’énergie ont bondi de 14,2 % sur un an en avril, après +7,4 % en mars, sous l’effet de la hausse des produits pétroliers.

Les carburants figurent parmi les principaux moteurs de cette hausse. L’Insee relevait déjà en mars une augmentation de 17,1 % des prix des produits pétroliers sur un mois, avec une envolée particulièrement marquée du gazole et de l’essence.

Le contexte international tendu, notamment au Moyen-Orient, a contribué à la remontée des cours du pétrole et à une hausse des prix à la pompe en France, selon plusieurs analyses économiques publiées ces derniers jours.

Le ministère du Travail et des Solidarités a également détaillé plusieurs mesures destinées aux travailleurs modestes. Une aide destinée aux « grands rouleurs » sera accessible à partir du 27 mai pour environ 3 millions de salariés modestes utilisant leur véhicule au quotidien.

Une augmentation de la prime d’activité doit également entrer en vigueur le 1er juillet, avec une hausse moyenne annoncée de 50 euros par mois pour 3 millions de foyers modestes.

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, a déclaré que « protéger et aider les travailleurs est un engagement fort du Gouvernement » et estimé que cette revalorisation du Smic était « importante dans un contexte économique difficile pour de nombreux Français ».