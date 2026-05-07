Cette dégradation s’explique principalement par la hausse des achats de produits énergétiques (+1,6 milliard), dans un contexte de renchérissement des prix à l’importation, estimé à près de 50 %, selon les douanes

France : le déficit commercial se creuse à 6,9 milliards d’euros en mars Cette dégradation s’explique principalement par la hausse des achats de produits énergétiques (+1,6 milliard), dans un contexte de renchérissement des prix à l’importation, estimé à près de 50 %, selon les douanes

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le déficit commercial de la France s’est creusé à 6,9 milliards d’euros en mars, en hausse de 1,4 milliard sur un mois, sous l’effet notamment de l’augmentation des prix de l’énergie liée aux tensions au Moyen-Orient, ont indiqué jeudi les douanes, citées par les médias français.

Les importations ont atteint 59,3 milliards d’euros (+1,8 milliard), tandis que les exportations ont progressé plus modérément à 52,5 milliards d’euros (+500 millions).

Cette dégradation s’explique principalement par la hausse des achats de produits énergétiques (+1,6 milliard), dans un contexte de renchérissement des prix à l’importation, estimé à près de 50 %, selon les douanes.

Au premier trimestre 2026, le déficit commercial s’établit à -14,1 milliards d’euros, en détérioration de 2,8 milliards par rapport au trimestre précédent, la moitié de cette dégradation étant imputable à la facture énergétique.

Sur douze mois glissants, le déficit cumulé atteint 62,3 milliards d’euros, marquant une première dégradation depuis juillet 2025.

Par ailleurs, la Banque de France a indiqué que le solde des transactions courantes s’est établi à -1,2 milliard d’euros en mars, contre -1,5 milliard en février, grâce notamment à un excédent des services en hausse.