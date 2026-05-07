France / Carburants : une majorité de Français réclame davantage d’efforts de TotalEnergies, selon un sondage

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La politique tarifaire de TotalEnergies face à la flambée des prix des carburants ne convainc pas une large majorité de Français, selon une enquête d’opinion relayée jeudi par les médias français.

D’après un sondage réalisé pour BFMTV, plus de sept Français sur dix considèrent que le groupe pétrolier pourrait faire davantage pour alléger le coût du carburant, alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent d’alimenter la hausse des prix de l’énergie.

Le groupe a pourtant maintenu un plafonnement du prix de l’essence dans son réseau de stations-service, avec un litre de sans-plomb limité à 1,99 euro et un gazole plafonné à 2,25 euros selon les périodes. Mais pour une majorité des personnes interrogées, ces mesures restent insuffisantes au regard des profits enregistrés récemment par l’entreprise.

Le débat autour d’une contribution exceptionnelle des grands groupes énergétiques revient également au centre des discussions politiques. Plus de la moitié des sondés se disent favorables à une taxation des bénéfices jugés excessifs réalisés par les compagnies pétrolières.

L’enquête révèle aussi qu’une majorité de Français soutient l’idée d’une réduction provisoire des taxes sur les carburants afin de limiter l’impact de la crise énergétique sur le pouvoir d’achat, malgré les conséquences potentielles pour les finances publiques.

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a toutefois appelé à la prudence budgétaire, estimant que l’État ne pouvait pas multiplier les dépenses pour amortir la hausse des prix de l’énergie.

