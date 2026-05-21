- « Notre obsession, c’est que le pays doit tourner » a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu

Flambée des prix du carburant : le gouvernement français annonce 1,2 milliard d’euros d’aides - « Notre obsession, c’est que le pays doit tourner » a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu

AA/Ankara

Le gouvernement français a annoncé ce jeudi un plan d’aides de 1,2 milliard d’euros pour faire face à la flambée des prix du carburant provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Lors d’une conférence de presse à Matignon, le Premier ministre Sébastien Lecornu a jugé que le conflit allait « durer, sous une forme ou sous une autre », avec un retour progressif à la normale espéré au mieux entre l’été et l’automne.

« Notre obsession, c’est que le pays doit tourner », a-t-il déclaré, tout en écartant fermement une baisse générale des taxes sur les carburants, jugée trop coûteuse pour les finances publiques.



Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a quant à lui insisté sur la nécessité d’un soutien « sur-mesure » aux secteurs et aux travailleurs les plus exposés.

Ce plan totalise 1,2 milliard d’euros, dont 710 millions de nouvelles mesures s’ajoutant aux 470 millions déjà annoncés.

Parmi les principales dispositions figurent le doublement de la prime carburant défiscalisée pour les salariés, portée de 300 à 600 euros sans aucune condition ni justificatif. Les aides à domicile bénéficieront d’une revalorisation pérenne de leurs indemnités kilométriques d’environ 20 centimes par litre, soit près de 200 euros supplémentaires par an pour une professionnelle effectuant 10 000 km.

Le gouvernement reconduit et renforce également les aides aux pêcheurs (30 à 35 centimes par litre de gazole), aux agriculteurs (15 centimes par litre de GNR), aux taxis et aux transports.

Enfin, les fonctionnaires utilisant leur véhicule personnel verront leurs indemnités de déplacement augmentées, notamment pour les enseignants remplaçants et les agents de terrain.

La forte hausse des prix du carburant, liée aux perturbations dans le détroit d’Ormuz et au Moyen-Orient, a déjà entraîné un rebond de l’inflation.

En avril 2026, l’inflation annuelle s’établit à +2,2 %, contre +1,7 % en mars, tirée principalement par l’énergie (+14,3 % sur un an), avec une hausse des produits pétroliers supérieure à 30 % et du gazole atteignant +42 %.

Ces aides budgétaires ciblées devraient soutenir le pouvoir d’achat et limiter la transmission complète du choc énergétique aux ménages et aux entreprises, atténuant ainsi le risque de spirale inflationniste.

La dette publique française continue de peser lourdement sur les marges de manœuvre du gouvernement. Elle dépasse les 3 500 milliards d’euros, soit un ratio dette/PIB situé autour de 116-118 % en 2026, la Cour des comptes anticipant même un pic à 118,6 % cette année.

La charge d’intérêts atteint un niveau record, proche de 74 milliards d’euros, faisant d’elle l’une des premières dépenses de l’État.

Avec un emprunt net record prévu par l’Agence France Trésor (environ 310 milliards d’euros en 2026) et un déficit attendu autour de 5 % du PIB, toute nouvelle dépense comme ce plan carburant oblige à compenser par des économies ailleurs pour éviter un dérapage supplémentaire.