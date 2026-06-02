La proclamation réduit de 25 % à 15 % les droits de douane appliqués aux équipements agricoles, tels que les moissonneuses-batteuses et les récolteuses, ainsi qu’à certains autres équipements

Donald Trump signe une proclamation modifiant les droits de douane sur l’acier, l’aluminium et le cuivre La proclamation réduit de 25 % à 15 % les droits de douane appliqués aux équipements agricoles, tels que les moissonneuses-batteuses et les récolteuses, ainsi qu’à certains autres équipements

Le président américain Donald Trump a signé lundi une proclamation modifiant les droits de douane appliqués aux importations d’acier, d’aluminium et de cuivre, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué.

Selon le texte, les droits de douane sur certains équipements agricoles, notamment les moissonneuses-batteuses et les récolteuses, sont abaissés de 25 % à 15 %.

La proclamation élargit également la catégorie des équipements industriels soumis à un tarif de 15 % afin d’y inclure les équipements industriels mobiles, tels que les bulldozers et les chariots élévateurs, lorsqu’ils sont importés depuis des pays bénéficiant d’un accord commercial ouvrant droit à ce traitement préférentiel.

Le décret vise par ailleurs à encourager les entreprises étrangères à utiliser davantage d’acier et d’aluminium américains. Celles dont les équipements industriels contiennent au moins 85 % d’acier « fondu et coulé » ou d’aluminium « fondu et moulé » aux États-Unis, en poids, pourront bénéficier d’un taux réduit de 10 %.

Ces ajustements tarifaires sont temporaires et resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027 afin de stimuler les investissements à court terme destinés à renforcer la base industrielle américaine, selon la Maison-Blanche.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore