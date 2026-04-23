Au moins 11 navires ont été observés dans le trafic du détroit d’Ormuz dans les deux sens au cours des dernières 24 heures, à 09h00 GMT jeudi

Détroit d'Ormuz : le trafic reste limité en raison de l’incertitude entourant le cessez-le-feu entre États-Unis et Iran Au moins 11 navires ont été observés dans le trafic du détroit d’Ormuz dans les deux sens au cours des dernières 24 heures, à 09h00 GMT jeudi

AA / Istanbul / Mucahithan Avcioglu

Le trafic commercial est resté limité autour du détroit d’Ormuz jeudi matin, selon les données de suivi des navires consultées par Anadolu, alors que l’incertitude persistait sur un éventuel cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran.

Cinq navires ont été recensés se dirigeant du golfe Arabique vers le golfe d’Oman, tandis que six autres étaient suivis dans la direction opposée au cours des dernières 24 heures, à 09h00 GMT.

Parmi les mouvements d’ouest en est figuraient le vraquier Ascanio à destination de Shinas (Oman), le pétrolier panaméen LPG Sevan se dirigeant vers Sharjah (ÉAU), le vraquier LB Energy en route vers Santos (Brésil), le pétrolier brut Atlantis II à destination de Ras Al Kuh (Iran), et Nezami Ganjavi 6, répertorié près de l’ancrage de Khor Fakkan (Iran).

Dans la direction opposée, on retrouvait Harapan Perdana IX, Polaris à destination du port de la zone franche de Hamriyah (ÉAU), le pétrolier et chimique bahaméen Musik se dirigeant vers Sharjah (ÉAU), le cargo général Jin Zeng 5 en route vers Mukalla (sud-est du Yémen), Arad 10 avec Bandar Charak (Iran) comme destination, et Epaminondas, répertorié près de Mundra (Inde).

Par ailleurs, certains navires apparaissent dans des bases de données liées aux sanctions. VesselFinder identifie Atlantis II comme faisant l’objet de sanctions de l’OFAC américain, tandis que les registres de l’Autorité maritime danoise indiquent que Nezami Ganjavi est un navire sanctionné par l’Union européenne.

La plupart des navires nommés étaient marqués comme étant en transit, tandis que certains étaient listés comme ancrés ou sans statut de navigation défini.

Mercredi, les forces iraniennes ont indiqué que les navires tentaient de quitter le détroit « discrètement » et ont été interceptés grâce à la surveillance de renseignements.

Parallèlement, le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a annoncé jeudi que les forces américaines avaient ordonné à 31 navires de faire demi-tour ou de retourner au port dans le cadre du blocus naval américain des ports iraniens.

Le CENTCOM a également précisé avoir intercepté deux superpétroliers iraniens, Hedy et Hero II, qui tentaient d’échapper à ce blocus.

Le président américain Donald Trump a prolongé mardi le cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran afin de permettre à Téhéran de préparer une « proposition unifiée », à la suite d’une demande des autorités pakistanaises.

La poussée diplomatique d’Islamabad vise à préparer une deuxième série de pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, qui devrait se tenir prochainement dans la capitale pakistanaise.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz