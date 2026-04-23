- « Vous êtes en train de me tirer dessus ! », lance un capitaine en détresse, lors d'un incidents dans cette zone stratégique, relayé par un média français

Détroit d’Ormuz : plus de 20 000 marins piégés dans une zone sous haute tension, dont une cinquantaine de Français - « Vous êtes en train de me tirer dessus ! », lance un capitaine en détresse, lors d'un incidents dans cette zone stratégique, relayé par un média français

AA / Istanbul / Adama Bamba

Malgré la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, plus de 20 000 marins demeurent bloqués dans le détroit d’Ormuz, devenu en quelques semaines une zone à haut risque. Parmi eux, une cinquantaine de Français vivent dans des conditions de plus en plus précaires, selon les organisations professionnelles du secteur maritime.

Le média français France Info rapporte qu'un échange radio capté en mer a récemment illustré la gravité de la situation dans le détroit d'Ormuz. « Sepah Navy ! Ici le patrouilleur Sanmar Herald ! Vous êtes en train de me tirer dessus ! Laissez-moi faire demi-tour ! », s’exclame le capitaine d’un pétrolier, visiblement paniqué. « Vous m’avez donné l’autorisation de partir. Mon nom est le deuxième sur votre liste ! », insiste-t-il, implorant les forces iraniennes d’épargner son équipage.

Quelques heures plus tard, un navire exploité par l’armateur français CMA CGM a été la cible de tirs de semonce, selon la même source. « L’équipage est sain et sauf, mais très, très choqué », confie un employé du groupe. Un nouvel incident a été évité de peu lorsqu’un porte-conteneurs battant pavillon libérien a à son tour été visé au large d’Oman.

Depuis le début des frappes menées fin février par la coalition israélo-américaine, la situation ne cesse de se dégrader. Le détroit, par lequel transite près de 20 % des hydrocarbures mondiaux, s’apparente désormais à une ligne de front. Selon l'Organisation maritime internationale, « au moins dix marins ont déjà perdu la vie », tandis qu’une trentaine d’incidents ont été recensés.

Sur le terrain, les témoignages décrivent un climat de peur permanente. « Les collègues se font tirer dessus comme des lapins, alors qu’ils ne font que leur métier », déplore un salarié d’un grand armateur français. « Tous les jours, j’ai peur pour eux. C’est intenable comme situation. »

Les représentants syndicaux alertent également sur le manque d’informations. « La vérité ? C’est franchement extrêmement compliqué d’avoir de leurs nouvelles », explique Emmanuel Chalard, secrétaire général de la Fédération des officiers de la marine marchande. « En plus du danger, ils n’ont aujourd’hui aucune visibilité sur ce qu’il va se passer pour eux dans les semaines à venir. C’est très inquiétant. »

Dans ce contexte, les marins dénoncent aussi un décalage entre les discours officiels et la réalité. « On nous disait qu’on était en sécurité, qu’on ne risquait absolument rien », raconte anonymement un marin français. « La différence entre ce qu’on nous disait et la réalité était sidérante. »

Bloqués en mer ou à quai, des centaines de navires sont à l’arrêt, transformant la zone en un immense embouteillage maritime. Les équipages, isolés, adoptent des mesures de survie. « Certains dorment habillés, au cas où », rapportent des sources syndicales. « Ils restent dans les couloirs, loin des hublots, et éteignent les lumières pour éviter d’être repérés. »

Les appels à l’aide affluent également vers la Fédération internationale des ouvriers du transport. « On est complètement débordés, ça tombe jour et nuit », témoigne Mohamed Arrachedi, coordinateur de la plateforme. « Certains ont très peur pour leur vie. Ils nous envoient des photos de leurs familles au cas où quelque chose devait leur arriver. »

Le dossier souligne que la situation est d’autant plus critique que les ressources à bord s’amenuisent. « Certains bateaux sont immobilisés depuis des semaines, les réserves se vident », alerte-t-il. Des marins disent être contraints de pêcher pour se nourrir, tandis que l’eau douce est strictement rationnée. « Si on fait le calcul, il nous reste 167 tonnes d’eau disponible », explique un équipage dans une vidéo. « On surveille ça de très près, chaque jour. »

Face à cette crise, les organisations du secteur appellent à des mesures urgentes pour sécuriser la zone et protéger les équipages, toujours pris au piège d’un corridor maritime devenu l’un des plus dangereux au monde.