Une situation qui s'aggrave avec un chiffre en forte hausse ces dernières années

Crise du logement: 1,3 million de sans-abri en Europe, dont 350 000 en France Une situation qui s'aggrave avec un chiffre en forte hausse ces dernières années

AA/Ankara

Environ 1,3 million de personnes sont sans domicile fixe dans l’Union européenne, un chiffre en forte hausse ces dernières années, avec +70 % en une décennie, selon les estimations de FEANTSA et du Council of Europe.

Cette progression s’explique principalement par la crise du logement, la hausse des loyers et les difficultés économiques qui touchent de plus en plus de ménages modestes sur le continent.

En France, la situation est particulièrement préoccupante avec près de 350 000 personnes sans domicile fixe, selon le rapport 2026 de la Fondation pour le Logement des Défavorisés (ex-Fondation Abbé Pierre).

Ce chiffre a été multiplié par 2,5 depuis l’enquête INSEE de 2012 (143 000 personnes).

Parmi ces 350 000 sans domicile, on estime que 30 000 à 40 000 dorment à la rue, les autres étant hébergés en centres d’urgence, hôtels sociaux ou dans des solutions très précaires.

Au total, plus de 4,2 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France.

Les associations alertent sur une crise structurelle qui s’est fortement aggravée en 2025.