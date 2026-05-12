« Il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, de “cagnotte” », affirme Sébastien Lecornu, alors que les recettes fiscales liées aux carburants ont reculé d’environ 300 millions d’euros début mai

Carburants : les recettes fiscales de l’État chutent sur fond de baisse de la consommation « Il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, de “cagnotte” », affirme Sébastien Lecornu, alors que les recettes fiscales liées aux carburants ont reculé d’environ 300 millions d’euros début mai

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a indiqué ce mardi que les recettes fiscales liées aux carburants avaient reculé d’environ 300 millions d’euros sur les dix premiers jours du mois de mai, en raison d’une forte baisse de la consommation dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le chef du gouvernement a affirmé que la consommation de carburants avait chuté d’environ 30 % sur cette période.

Selon lui, les recettes fiscales liées aux carburants enregistrées depuis le 1er mars repassent désormais « sous leur niveau de l’an dernier », avec un recul cumulé de 105 millions d’euros.

« Les effets de la crise se font désormais directement sentir sur les recettes fiscales », a déclaré Sébastien Lecornu, ajoutant qu’« il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, de “cagnotte” ».

Le gouvernement s’était engagé à publier tous les dix jours un état des recettes fiscales liées à la flambée des prix des carburants déclenchée par la guerre au Moyen-Orient.

L’exécutif avait auparavant indiqué que la hausse des prix à la pompe pouvait générer des recettes supplémentaires via la TVA, malgré une baisse des volumes consommés entraînant parallèlement une diminution des accises, impôt indirect calculé sur le volume des carburants mis en circulation.

Sur les mois de mars et d’avril, le gouvernement avait évalué à environ 190 millions d’euros les recettes fiscales supplémentaires liées à la hausse des prix des carburants.

Ces chiffres avaient alimenté les critiques de plusieurs oppositions, qui réclament une baisse de la fiscalité sur les carburants.

Le président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale Laurent Wauquiez a notamment estimé mardi que l’État réalisait des « recettes supplémentaires » et a proposé de les utiliser pour réduire de dix centimes le prix du litre de carburant.

En France, les taxes représentent près de 60 % du prix de l’essence et du gazole à la pompe. Une partie de ces recettes revient toutefois aux collectivités territoriales, notamment aux régions et aux départements.