Selon Statistique Canada, les prix de l'énergie augmentent au Canada en raison d'un choc d'offre lié au conflit au Moyen-Orient

Canada : les prix de l’énergie bondissent de 21,2 % en mars, tirant l’inflation à la hausse Selon Statistique Canada, les prix de l'énergie augmentent au Canada en raison d'un choc d'offre lié au conflit au Moyen-Orient

AA / Istanbul / Gokhan Ergocun



Les prix de l’énergie ont bondi de 21,2 % au Canada le mois dernier par rapport à février, tandis que les prix à la consommation ont augmenté de 0,9 %, a annoncé lundi Statistique Canada.

« La plus forte hausse des prix de l’essence jamais enregistrée, en raison du choc d’approvisionnement résultant du conflit au Moyen-Orient », indique un communiqué publié lundi.

Le taux d’inflation annuel a atteint 2,4 % dans le pays le mois dernier, contre 1,8 % en février.

Les prix de l’énergie ont progressé de 3,9 % sur un an, après avoir reculé de 9,3 % en février.

« Hors essence, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté à un rythme plus lent en glissement annuel en mars (+2,2 %) par rapport à février (+2,4 %) », ajoute le communiqué.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani