- Ottawa se réengage avec des « géants mondiaux » et renforce ses liens avec ses alliés traditionnels dans le cadre d’un changement stratégique, selon le chef du gouvernement

Canada : Carney affirme qu'Ottawa s'adapte au changement de cap des États-Unis - Ottawa se réengage avec des « géants mondiaux » et renforce ses liens avec ses alliés traditionnels dans le cadre d’un changement stratégique, selon le chef du gouvernement

AA / Istanbul

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré ce lundi qu’Ottawa réoriente sa stratégie face à l’évolution des États-Unis, qu’il qualifie d’« impératif ».



Mark Carney a affirmé que le Canada ajuste sa politique alors que les fondements de l’ordre international commencent à s’éroder.



« Les États-Unis ont changé. C’est leur droit, et nous nous adaptons ; c’est notre impératif », a-t-il déclaré à des journalistes, reconnaissant que les liens historiques avec Washington sont passés d’un atout à une vulnérabilité.

Il a souligné qu’Ottawa agit désormais avec « rapidité et ambition » pour renforcer sa résilience intérieure tout en élargissant sa présence à l’échelle mondiale.

Mark Carney a indiqué que le Canada avait conclu plus de 20 partenariats économiques et sécuritaires en moins d’un an, en renouant avec des « géants mondiaux » tels que l’Inde, la Chine et le Brésil, tout en « approfondissant » ses relations avec l’Union européenne, les pays nordiques et l’Australie.

« En conséquence, nous attirons les investissements les plus importants du G7 et nous sommes en bonne voie pour doubler nos exportations hors des États-Unis d’ici une décennie », a-t-il ajouté, précisant que ces partenariats représentent 300 milliards de dollars de nouvelles commandes pour les ressources, les biens et l’expertise canadiennes.

Par ailleurs, Mark Carney a annoncé la création du « Canada Strong Fund », premier fonds souverain national du pays.

« Le nouveau Canada Strong Fund donnera à tous les Canadiens une participation directe dans la construction d’un Canada plus fort », a-t-il déclaré.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy