Canada : Carney affirme qu'Ottawa s'adapte au changement de cap des États-Unis

Muhammed Yasin Güngör
27 Avril 2026•Mise à jour: 27 Avril 2026
AA / Istanbul
Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré ce lundi qu’Ottawa réoriente sa stratégie face à l’évolution des États-Unis, qu’il qualifie d’« impératif ».
Mark Carney a affirmé que le Canada ajuste sa politique alors que les fondements de l’ordre international commencent à s’éroder.
« Les États-Unis ont changé. C’est leur droit, et nous nous adaptons ; c’est notre impératif », a-t-il déclaré à des journalistes, reconnaissant que les liens historiques avec Washington sont passés d’un atout à une vulnérabilité.
Il a souligné qu’Ottawa agit désormais avec « rapidité et ambition » pour renforcer sa résilience intérieure tout en élargissant sa présence à l’échelle mondiale.
Mark Carney a indiqué que le Canada avait conclu plus de 20 partenariats économiques et sécuritaires en moins d’un an, en renouant avec des « géants mondiaux » tels que l’Inde, la Chine et le Brésil, tout en « approfondissant » ses relations avec l’Union européenne, les pays nordiques et l’Australie.
« En conséquence, nous attirons les investissements les plus importants du G7 et nous sommes en bonne voie pour doubler nos exportations hors des États-Unis d’ici une décennie », a-t-il ajouté, précisant que ces partenariats représentent 300 milliards de dollars de nouvelles commandes pour les ressources, les biens et l’expertise canadiennes.
Par ailleurs, Mark Carney a annoncé la création du « Canada Strong Fund », premier fonds souverain national du pays.
« Le nouveau Canada Strong Fund donnera à tous les Canadiens une participation directe dans la construction d’un Canada plus fort », a-t-il déclaré.
* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy