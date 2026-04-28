Aviation: Les bénéfices d'Airbus chutent de 52% au premier trimestre de l'année Le bénéfice d'exploitation ajusté de l'entreprise a chuté de 52 % par rapport à la même période de l'année dernière pour atteindre 300 millions d'euros

AA / Berlin / Bahattin Gonultas

Le constructeur aéronautique européen Airbus a enregistré des performances inférieures aux attentes du marché au premier trimestre de l'année, en raison des perturbations dans les livraisons d'avions commerciaux et de la faiblesse du dollar américain.



Airbus a publié mardi les résultats financiers du premier trimestre de l'année, qui s'est terminé le 31 mars.



Selon ces résultats, le bénéfice d'exploitation ajusté de l'entreprise a diminué de 52 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 300 millions d'euros.



Les revenus totaux de l'entreprise ont quant à eux reculé de 7 %, pour s'établir à 12,65 milliards d'euros.



Les analystes prévoyaient que l'entreprise réaliserait un bénéfice de 348 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 12,39 milliards d'euros au premier trimestre.



Le directeur général (CEO) d'Airbus, Guillaume Faury, a indiqué que la principale raison de cette performance faible était les retards de livraison des moteurs causés par le fournisseur américain Pratt & Whitney.



« L'environnement opérationnel continue d'être dynamique et complexe. Nous suivons de près les effets potentiels de la situation en rapide évolution au Moyen-Orient. », a-t-il néanmoins déclaré.



En raison de ces interruptions dans l'approvisionnement en moteurs, la société avait pris la décision en mars d'engager une procédure judiciaire et de réclamer des indemnités.



Au premier trimestre, Airbus n'a pu livrer que 114 avions commerciaux, restant en deçà des 136 livraisons effectuées au cours de la même période l'année dernière. Ce chiffre est également inférieur à celui de son concurrent américain Boeing, qui a livré 143 avions au même trimestre.



Étant donné que les transactions dans le secteur de l'aviation se font en dollars, la faiblesse du dollar par rapport à l'euro a eu un impact négatif sur les revenus de la société.



En particulier, le bénéfice d'exploitation ajusté dans le secteur des avions de passagers et de fret a connu une chute abrupte de 84 %.



En outre, la société a réalisé une sortie de trésorerie d'environ 2,5 milliards d'euros avant le financement client, montrant une consommation de trésorerie bien supérieure aux prévisions des experts.



Par ailleurs, malgré la baisse du tableau général, l'unité défense et espace d'Airbus a réalisé une performance meilleure que prévu. Cette unité, qui a dépassé les attentes des analystes de 111 millions d'euros, a annoncé un bénéfice ajusté de base de 130 millions d'euros.



D'autre part, malgré les difficultés de production et d'approvisionnement rencontrées, la direction d'Airbus a maintenu son optimisme pour la fin de l'année 2026.



La société n'a pas modifié son objectif de livrer 870 avions cette année ni son objectif de bénéfice opérationnel ajusté d'environ 7,5 milliards d'euros. De plus, elle a réitéré sa stratégie visant à augmenter le rythme de production des avions de la famille A320 à une fourchette de 70-75 unités par mois d'ici la fin 2027.



* Traduit du turc par Tuncay Çakmak