Ce programme d’investissements porte sur l’extension de ses infrastructures logistiques, la modernisation de ses sites existants ainsi que le renforcement de ses activités dans le cloud et l’intelligence artificielle

Amazon annonce 15 milliards d’euros d’investissements et 7 000 emplois supplémentaires en France Ce programme d’investissements porte sur l’extension de ses infrastructures logistiques, la modernisation de ses sites existants ainsi que le renforcement de ses activités dans le cloud et l’intelligence artificielle

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le groupe américain Amazon a dévoilé mardi un vaste programme d’investissements de plus de 15 milliards d’euros en France entre 2026 et 2028, un engagement sans précédent pour l’entreprise depuis son arrivée sur le marché français.

Dans une annonce rendue publique par la société, ce plan concerne l’extension de ses infrastructures logistiques, la modernisation de ses installations déjà en service ainsi que le renforcement de ses activités dans les domaines du cloud et de l’intelligence artificielle.

Cette enveloppe doit s’accompagner de la création de plus de 7 000 postes en contrat à durée indéterminée dans plusieurs régions françaises dès l’an prochain, selon l’entreprise.

Amazon prévoit notamment l’ouverture de nouveaux centres de distribution à Illiers-Combray, Beauvais et Colombier-Saugnieu courant 2026, avant la mise en service d’un autre site à Ensisheim en 2027.

L’entreprise explique vouloir, à travers ce déploiement, accélérer ses capacités de livraison sur le territoire, rapprocher les stocks des consommateurs et soutenir l’essor de ses services numériques à destination des entreprises françaises.

Le directeur général d’Amazon en France, Jean-Baptiste Thomas, a présenté ce programme comme une marque de confiance dans « l’avenir économique et technologique » du pays.

Du côté du gouvernement français, Nicolas Forissier a estimé que cette annonce illustre la capacité de la France à attirer des investissements industriels et technologiques de grande ampleur.

Une partie significative de ces financements sera également consacrée au développement de Amazon Web Services et des outils liés à l’intelligence artificielle, alors que le groupe cherche à renforcer sa présence dans les technologies avancées sur le marché européen.

Amazon souligne par ailleurs que l’élargissement de son réseau logistique devrait générer des effets économiques locaux, tant en matière d’emplois que de recettes fiscales, tout en participant à la réduction des émissions liées au transport grâce à un maillage de proximité.

Installé en France depuis le début des années 2000, Amazon affirme avoir dépassé les 30 milliards d’euros d’investissements cumulés dans le pays au cours des quinze dernières années.