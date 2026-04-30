استانبول/خبرگزاری آنادولو

ناوگان جهانی «صمود» که با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه حرکت کرده است، با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که ارتش اسرائیل 21 شناور ناوگان را در آب‌های بین المللی توقیف کرده است.

در این اطلاعیه تصریح شده که 21 شناور ناوگان جهانی صمود تنها در فاصله چند مایلی آب‌های سرزمینی یونان و در آب‌های بین‌المللی، توسط نیروهای اسرائیلی "مورد یورش قرار گرفته و توقیف شده‌اند".

در این بیانیه آمده است: در جریان این یورش، شناوری به نام تام تام هنگام عملیات نیروهای کماندویی دریایی اسرائیل دچار نقص فنی شده و در آب‌های آزاد رها شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: 17 شناور حاضر در ناوگان موفق شدند از یورش اسرائیل عبور کرده و وارد آب‌های سرزمینی یونان شوند. 14 شناور دیگر نیز در حال حرکت به سمت آب‌های سرزمینی یونان هستند و تحولات به‌دقت دنبال می‌شود.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که "بیش از 20 قایق و حدود 175 فعال" ناوگان جهانی صمود توسط نظامیان اسرائیلی توقیف شده‌اند.