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زخمیشدن چند آتشنشان در پی حملات اخیر ایران به کویت
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عربستان و کویت حملات ایران به کشورهای منطقه را محکوم کردند
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بقائی: تاکنون برنامهای برای دور بعدی مذاکرات نداریم