تداوم حملات آمریکا به ایران؛ 8 شهر خوزستان هدف قرار گرفتند

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد که نقاطی در اطراف اهواز، بهبهان، دزفول، امیدیه، اندیمشک، ماهشهر، آبادان و اطراف شادگان هدف حملات بامداد امروز آمریکا به ایران قرار گرفتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان امروز دوشنبه (۲۲ تیر) اعلام کرد که در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دو نقطه در اطراف اهواز و در ساعت یک و ۴۰ دقیقه نقاطی در شهرستان‌های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه‌های آمریکا قرار گرفتند.

به گزارش «ایسنا»، حیاتی در ادامه با اشاره به حملات آمریکا به امیدیه و ماهشهر نیز گفت: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد امروز ۴ نقطه در شهرستان‌های امیدیه و ماهشهر مورد اصایت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان افزود که در این حملات آمریکا و اصابت پرتابه یک نگهبان کشته و ۴ نفر دیگر مجروح شدند.

وی همچنین گفت که در ساعت ۲ بامداد امروز یک نقطه در شهرستان اندیمشک مورد اصابت پرتابه‌های آمریکا قرار گرفت.

از سوی دیگر، اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان نیز اعلام کرد که در دقایق اولیه بامداد امروز حمله آمریکا به منطقه‌ای در محدوده شهرستان نایین ۱ کشته و ۷ مجروح به جا گذاشت.

