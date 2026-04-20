استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به مذاکرات با آمریکا در اسلامآباد گفت: تاکنون تصمیمی برای دور بعدی مذاکرات گرفته نشده و سفر مقامات آمریکایی نیز موضوعی مربوط به خود آنهاست.
وی افزود: ایران در روند دیپلماسی تحولات متعددی را دنبال کرده و تمرکز اصلی بر گفتوگوهای مرتبط با پایان جنگ بوده است، اما نشانهای از جدیت در طرف آمریکایی مشاهده نمیشود.
بقائی با انتقاد از رفتار واشنگتن اظهار داشت: آمریکا در حالی از دیپلماسی سخن میگوید که اقداماتی انجام میدهد که با این روند همخوانی ندارد و از ابتدای آتشبس نیز با بدعهدی و اقدامات تنشزا مواجه بودهایم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز گفت: هر آنچه در این منطقه رخ میدهد نتیجه اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل است و ایران در چارچوب حقوق بینالملل و در واکنش به شرایط، اقدام دفاعی انجام داده است.
وی تاکید کرد: جامعه جهانی باید عاملان این وضعیت را پاسخگو بداند و نباید جای متجاوز و قربانی تغییر داده شود.
بقائی همچنین درباره ضربالاجلهای مطرحشده علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی برای تامین منافع ملی خود هیچگونه ضربالاجل یا اولتیماتومی را نمیپذیرد و در صورت هرگونه اقدام جدید، نیروهای مسلح آماده پاسخ خواهند بود.
او درباره پیشنهادات مطرحشده میان ایران و پاکستان نیز توضیح داد که پس از ارائه طرح 15 بندی آمریکا، ایران پیشنهاد 10 بندی خود را ارائه کرده و این موضوع در اسلامآباد و همچنین در دیدارهای اخیر بررسی شده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که موضوع انتقال اورانیوم غنیشده هیچگاه در دستور کار مذاکرات ایران قرار نداشته است.