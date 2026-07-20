اولین جام جهانی فوتبال که توسط سه کشور؛ کانادا، مکزیک و آمریکا برگزار شد، شامل 48 تیم بود و 104 مسابقه برگزار شد.

«اولین‌های» ماندگار جام جهانی فوتبال 2026 اولین جام جهانی فوتبال که توسط سه کشور؛ کانادا، مکزیک و آمریکا برگزار شد، شامل 48 تیم بود و 104 مسابقه برگزار شد.

میامی/ خبرگزاری آنادولو

اسپانیا با شکست دادن آرژانتین در وقت اضافه با نتیجه یک بر صفر در فینال جام جهانی فوتبال 2026 برای دومین بار عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این مسابقات که برای اولین بار توسط سه کشور؛ کانادا، مکزیک و ایالات متحده برگزار شد، شامل 48 تیم بود، 104 مسابقه برگزار شد و 39 روز به طول انجامید.

این مسابقات با مسابقه مکزیک-آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا در مکزیکوسیتی آغاز شد و با فینال اسپانیا-آرژانتین در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی در شهر نیویورک به پایان رسید.

اسپانیا با به ثمر رساندن گل پیروزی در وقت اضافه پس از پایان مسابقه با نتیجه صفر - صفر در وقت قانونی، جام جهانی را به دست آورد.

- کیلیان امباپه، بهترین گلزن

کیلیان امباپه، فوتبالیست فرانسوی، با 10 گل، بهترین گلزن این مسابقات شد. پس از او لیونل مسی آرژانتینی با 8 گل و جود بلینگهام، فوتبالیست انگلیسی با 7 گل قرار گرفتند.

امباپه با مجموع 22 گل زده در جام جهانی، بهترین گلزن تاریخ این مسابقات شد.

- مسابقه کسب مقام سومی تاریخ‌ساز شد

مسابقه کسب مقام سومی جام جهانی بین فرانسه و انگلیس برگزار شد. انگلیس با نتیجه 6 بر 4 پیروز شد و این مسابقه را به پرگل‌ترین مسابقه در این تورنمنت و پنجمین مسابقه پرگل تاریخ جام جهانی تبدیل کرد.

طرفداران فوتبال شاهد 10 گل در 90 دقیقه بودند که آن را به پرگل‌ترین مسابقه مقام سومی در تاریخ جام جهانی تبدیل کرد. پرگل‌ترین مسابقه قبلی در سال 1958 بود که فرانسه آلمان غربی را با نتیجه 6 بر 3 شکست داد.

مسابقه فرانسه-انگلیس پرگل‌ترین مسابقه از سال 1982 بود. آخرین مسابقه جام جهانی با 10 گل یا بیشتر بین مجارستان و السالوادور در سال 1982 بود که مجارستان آن را با نتیجه 10 بر 1 برد.

- رودری به عنوان بهترین بازیکن و سیمون به عنوان بهترین دروازه‌بان انتخاب شدند

رودری، کاپیتان تیم ملی اسپانیا، به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی انتخاب شد.

این فوتبالیست 30 ساله که در هر 8 بازی تیمش در این مسابقات به میدان رفت، با عملکرد ثابت خود نیز توجه‌ها را به خود جلب کرد.

رودری کاپیتانی بود که پس از بازی با آرژانتین جام جهانی را بالای سر برد.

سیمون، کاپیتان دوم اسپانیا، دروازه‌بان، نیز به عنوان بهترین دروازه‌بان این مسابقات انتخاب شد.

سیمون در 8 بازی که انجام داد، تنها 1 گل دریافت کرد و در 7 بازی دروازه خود را بسته نگه داشت.

- اسپانیا با دریافت تنها یک گل رکورد شکست

اسپانیا که تنها امتیاز از دست رفته‌اش در این مسابقات در بازی اول گروهی مقابل کیپ ورد بود که با تساوی بدون گل به پایان رسید، با دریافت تنها یک گل در 8 بازی، رکورد شکست.

اسپانیا در پیروزی 2-1 خود در یک چهارم نهایی مقابل بلژیک، یک گل دریافت کرد و در فینال نیز دروازه خود را بسته نگه داشت.

- مسن‌ترین قهرمان: لوئیس د لا فوئنته

لوئیس د لا فوئنته، سرمربی 65 ساله تیم ملی اسپانیا، به مسن‌ترین سرمربی تبدیل شد که قهرمانی جام جهانی را جشن گرفته است.

رکورد قبلی متعلق به ویسنته دل بوسکه بود که اسپانیا را در سال 2010 در سن 59 سالگی به اولین قهرمانی خود رساند.

- دیک ادووکات مسن‌ترین مربی تاریخ شد

دیک ادووکات، سرمربی هلندی اهل کوراسائو، که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی در این مسابقات شرکت می‌کند، به عنوان مسن‌ترین مربی این مسابقات در تاریخ ثبت شده است.

این مربی 78 ساله مسن‌ترین فردی است که در تاریخ جام جهانی مربیگری یک تیم را بر عهده داشته است.

- هواداران نروژی در جهان مشهور شدند

نروژ که به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات رسید، با هوادارانش بسیار محبوب شد.

هواداران نروژی با نمایش‌های قایق‌رانی خود در میادین و ورزشگاه‌ها قبل از هر مسابقه، در این مسابقات تفاوت ایجاد کردند.

- قوانین جدید برای اولین بار اعمال شد

قوانین جدید اجرا شده توسط هیئت بین‌المللی فوتبال برای اولین بار در جام جهانی اعمال شد.

در دقیقه 45 مسابقه بین تیم ملی فوتبال ترکیه و پاراگوئه، میگل آلمیرون، بازیکن پاراگوئه، به دلیل صحبت با دهان بسته، با کارت قرمز از زمین اخراج شد.

در مسابقه یک چهارم نهایی بین آرژانتین و سوئیس، داور ژائو پدرو پینیرو به دلیل درگیری بین پاردس و امبولو، کارت زرد نشان داد. پس از بررسی، پینیرو کارت زرد پاردس را باطل کرد و امبولو را با کارت زرد دوم که منجر به کارت قرمز شد، برای شبیه‌سازی از زمین اخراج کرد.

بازیکنانی که به دلیل مصدومیت در زمین تحت درمان قرار گرفتند، یک دقیقه منتظر ماندند. پرتاب اوت با تأخیر منجر به یک ضربه کرنر برای تیم‌های مقابل شد.

- محرومیت بالوگون، بازیکن آمریکایی لغو شد

یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در جام جهانی، تعویق محرومیت فولارین بالوگون، بازیکن آمریکایی، از کارت قرمز بود.

بالوگون که بازی مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل بوسنی و هرزگوین با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد، پس از اینکه کمیته تجدیدنظر فیفا محرومیت او را به تعویق انداخت، در بازی مرحله یک هشتم نهایی بازی کرد.

این واقعیت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا تماس گرفت تا در مورد کارت قرمز بالوگون صحبت کند، به طور گسترده در دنیای فوتبال مورد بحث قرار گرفت.

- تیم ملی ایران در مکزیک اردو زد و در آمریکا بازی کرد

به دنبال حملات آمریکا و اسرائیل به ایران قبل از جام جهانی، بحث‌هایی در مورد شرکت تیم ملی ایران در این مسابقات مطرح شد.

تیم ملی ایران که حضور خود در این مسابقات را اعلام کرده بود، از سفارت آمریکا در آنکارا درخواست ویزا کرد. درخواست ویزای برخی از اعضای تیم رد شد.

ایران دو بازی اول خود را در لس‌آنجلس انجام داد، اما اردوی تمرینی آن در مکزیک بود. ایران که در تیخوانا در مکزیک اردو زده بود، برای مسابقات با نیوزیلند و بلژیک با هواپیما به لس‌آنجلس و برای مسابقه مصر به سیاتل سفر کرد و بلافاصله پس از بازی‌ها به مکزیک بازگشت.

ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند رقابت می‌کرد، هر سه بازی خود را مساوی کرد. ایران با اختلاف یک گل از صعود به مرحله یک‌چهارم بازماند.

- انتقاد از وقفه‌ها برای نوشیدن آب

وقفه‌ها برای نوشیدن آب در تمام 104 بازی انجام شده در جام جهانی اجرا شد. این رویه که در هر دو نیمه اجرا شد، انتقاد هواداران حاضر در سکوها را به دنبال داشت. هواداران پس از سوت زدن داوران برای استراحت، آنها را هو کردند.

- کیپ ورد با عملکرد خود متمایز است

کیپ ورد که در گروه H با اسپانیا، اروگوئه و عربستان سعودی رقابت می‌کند، اولین حضور خود در جام جهانی را تجربه کرد.

کیپ ورد در اولین بازی خود مقابل اسپانیا، با نتیجه 0-0 به تساوی رسید و دروازه‌بان 40 ساله‌اش، وزینیو، با مهارهای خود خبرساز شد.

کیپ ورد که در گروه خود دوم شد، در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف آرژانتین رفت. پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی، آنها در وقت اضافه 3-2 شکست خوردند، اما عملکرد آنها با تشویق تماشاگران روبرو شد.

اسپانیا، برنده جام جهانی، در 8 بازی انجام شده در این مسابقات به 7 برد دست یافت و تنها در مقابل کیپ ورد پیروز نشد.

- نیمه اول بازی فینال 27 دقیقه طول کشید

جام جهانی فوتبال 2026، برای اولین بار شاهد اجرای برنامه در نیمه اول بود. برای اولین بار، یک اجرای صحنه‌ای، مشابه اجراهای سوپربول، در نیمه اول بازی فینال در ورزشگاه 80 هزار نفری نیوجرسی برگزار شد.

این اجرا که توسط کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، سرپرستی می‌شد، هنرمندان مشهوری مانند جاستین بیبر، شکیرا و مدونا را به نمایش گذاشت. به دلیل طولانی شدن اجراها، نیمه دوم 27 دقیقه پس از سوت پایان نیمه اول و با 12 دقیقه تأخیر آغاز شد. طبق قوانین هیئت بین‌المللی فوتبال زمان نیمه اول نباید بیش از 15 دقیقه باشد.

فیفا پیش از این اعلام کرده بود که اجرای برنامه در نیمه اول 11 دقیقه طول خواهد کشید و هدف آن جمع‌آوری 100 میلیون دلار برای "فراهم کردن دسترسی کودکان در سراسر جهان به آموزش با کیفیت و فوتبال" است.

- تیم ملی فوتبال ترکیه

تیم ملی فوتبال ترکیه که پس از 24 سال در جام جهانی حضور یافته بود، در گروه D با آمریکا، استرالیا و پاراگوئه همگروه شد.

در اولین بازی خود در ونکوور کانادا به مصاف استرالیا رفت و با نتیجه 2-0 شکست خورد.

در دومین بازی خود در سانفرانسیسکو مقابل پاراگوئه، تیم ملی ترکیه با نتیجه 1-0 شکست خورد و پس از دومین بازی از مسابقات حذف شد.

در آخرین بازی گروهی خود، با نتیجه 3-2 بر آمریکا پیروز شد و مسابقات خود را با 3 امتیاز به پایان رساند.

