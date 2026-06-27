پیروزی 5 بر 1 بلژیک مقابل نیوزیلند و صعود به مرحله بعدی

Bozhan Memiş, Halil Silahşör
27 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2026
آریزونا/ خبرگزاری آنادولو
تیم ملی فوتبال بلژیک در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی فوتبال 2026، موفق شد با نتیجه قاطع 5 بر 1 نیوزیلند را در استادیوم «BC Place» شکست دهد و گام به مرحله بعدی بگذارد.
در این مسابقه، لئاندرو تروسار در دقایق 28 و 50، کوین دیبروینه در دقیقه 66، روملو لوکاکو در دقیقه 86 و الکسی سلماکرز در دقیقه 94 گلهای شیاطین سرخ اروپا را به ثمر رساندند.
تک گل تیم ملی نیوزیلند را نیز هنری جاست در دقیقه 84 وارد دروازه تیبو کورتوا کرد. با ثبت این نتیجه، تیم ملی بلژیک جمع امتیازات خود را به عدد 5 رساند و به عنوان صدرنشین گروه G به مرحله یکشانزدهم نهایی (32 تیم نهایی) صعود کرد.
در مقابل، نیوزیلند با کسب تنها 1 امتیاز در قعر جدول این گروه قرار گرفت و از دور رقابتها حذف شد.