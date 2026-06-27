پیروزی 1 بر 0 اسپانیا مقابل اروگوئه و صعود به مرحله حذفی

Mücahit Hüseyin Eroğul, Halil Silahşör
27 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2026
گوادالاخارا/ خبرگزاری آنادولو
تیم ملی فوتبال اسپانیا در آخرین هفته از بازیهای گروه H رقابتهای جام جهانی فوتبال 2026، با پیروزی 1 بر 0 مقابل اروگوئه موفق شد به مرحله بعدی این مسابقات صعود کند.
تنها گل این دیدار در دقیقه 42 توسط الکس بائنا برای اسپانیا به ثمر رسید. در وقتهای تلفشده نیمه دوم و در دقیقه 5+90، کانوبیو از تیم اروگوئه با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.
با ثبت این نتیجه، تیم ملی اسپانیا جمع امتیازات خود را در این گروه به عدد 7 رساند و راهی دور حذفی شد، در حالی که تیم ملی اروگوئه با کسب تنها 2 امتیاز در ردههای پایین جدول باقی ماند و از رقابتهای جام جهانی خداحافظی کرد.