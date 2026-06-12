پیروزی مکزیک در دیدار افتتاحیه جام جهانی 2026

مکزیکوسیتی/ خبرگزاری آنادولو



تیم ملی فوتبال مکزیک در دیدار افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026، با نتیجه 2-0 مقابل آفریقای جنوبی به برتری رسید و مسابقات را با موفقیت آغاز کرد.

تیم میزبان نیمه نخست این مسابقه را با گل خولیان کوئینونس 1-0 به سود خود به پایان رساند و در نیمه دوم توسط رائول خیمنز، مهاجم گلزن خود، نتیجه را 2-0 کرد. در طرف مقابل، تیم آفریقای جنوبی با دریافت کارت قرمز توسط سیتوله در دقیقه 49 و زوانه در دقیقه 84، بازی را 9 نفره به پایان رساند.

اولین گل کوئینونس در اولین حضور



خولیان کوئینونس، مهاجم کلمبیایی‌الاصل مکزیک، در نخستین بازی خود در ادوار جام جهانی طعم گلزنی را چشید. وی با این گل، علاوه بر ثبت اولین گل خود، نخستین گل جام جهانی 2026 را نیز به نام خود ثبت کرد و نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت.



کوئینونس که یکی از شوت‌هایش نیز به تیرک دروازه برخورد کرد، فصل گذشته را در تیم القادسیه عربستان با ثبت 33 گل به پایان رسانده بود. او در پایان این مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

پیروزی دوباره آگیره پس از 40 سال در همان ورزشگاه





خاویر آگیره، سرمربی مکزیک و هوگو بروس، سرمربی بلژیکی آفریقای جنوبی، پس از 40 سال بار دیگر در ورزشگاه مکزیکوسیتی روبروی یکدیگر قرار گرفتند. این دو مربی در جام جهانی 1986 به عنوان بازیکن در یک گروه مقابل هم بازی کرده بودند که در آن دیدار، آگیره مکزیکی موفق شده بود بروس بلژیکی را با نتیجه 2-1 در همین ورزشگاه شکست دهد. اکنون پس از گذشت 40 سال، این بار در قامت سرمربی، بار دیگر آگیره موفق به شکست رقیب خود شد.

تشویق نری پومپیدو در ورزشگاه خاطره‌انگیز



نری پومپیدو، یکی از دروازه‌بانان افسانه‌ای آرژانتین که در سال 1986 جام قهرمانی را در ورزشگاه مکزیکوسیتی بالای سر برده بود، بار دیگر در این ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفت. پومپیدو به مناسبت چهلمین سالگرد آن قهرمانی، به عنوان مهمان ویژه در بین دو نیمه وارد زمین شد. او در سخنانی کوتاه به خاطره بالا بردن جام قهرمانی همراه با دیگو مارادونا اشاره کرد و برای مدتی طولانی از سوی تماشاگران مکزیکی تشویق شد.

حضور جوان‌ترین بازیکن جام در زمین

خیلبرتو مورا، جوان‌ترین بازیکن جام جهانی 2026، نخستین تجربه خود در این تورنمنت بزرگ را پشت سر گذاشت. این بازیکن 17 ساله در دقیقه 66 به جای فیدالگو وارد زمین شد و نام خود را به عنوان یکی از جوان‌ترین بازیکنان تاریخ جام جهانی که در این مسابقات به میدان رفته‌اند، ثبت کرد.

