مونتلا: به دنبال موفقیت در جام جهانی هستیم

Hilmi Sever
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
ونکوور/خبرگزاری آنادولو
وینچنزو مونتلا، سرمربی تیم ملی فوتبال ترکیه، در آستانه دیدار فردا مقابل استرالیا در نخستین بازی گروه D جام جهانی 2026، گفت که هدف ترکیه موفقیت در رقابتها و سربلند کردن مردم ترکیه است.
مونتلا در نشست خبری ورزشگاه «بیسی پلیس» ونکوور اظهار داشت: در آستانه مسابقهای که 24 سال در انتظار آن بودیم، بسیار هیجانزدهایم و معتقدم نمایش خوبی ارائه خواهیم کرد.
وی افزود: از دشواریهای جام جهانی آگاهیم، اما باور داریم که میتوانیم بر آنها غلبه کنیم. میخواهیم کشورمان را سربلند کنیم. تیمی پرشور داریم، مسئولیت خود را احساس میکنیم و میدانیم میلیونها نفر از ما حمایت میکنند.
سرمربی تیم ملی ترکیه با اشاره به ویژگیهای تیم ملی استرالیا، گفت که این تیم بازیکنانی منضبط، قدرتمند و سریع دارد و ترکیه باید ضمن ارائه بازی فیزیکی، تواناییهای فنی خود را نیز به نمایش بگذارد.
مونتلا درباره وضعیت بازیکنان تیمش نیز توضیح داد: هنوز درباره توانایی آردا گولر، هاکان چالهاناوغلو و کنان یلدیز برای بازی در کل 90 دقیقه، تردیدهایی دارم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت دیدار نخست، افزود: با دیدن استقبال هواداران، احساس کردیم در خانه هستیم. حضور و حمایت آنها را همهجا احساس میکنیم.