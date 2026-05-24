موافقت فیفا با انتقال کمپ تیم ملی ایران از آمریکا به مکزیک در جام جهانی

Nazenin Alp
24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که فیفا با درخواست ایران برای جابهجایی کمپ تیم ملی در رقابتهای جام جهانی از آمریکا به مکزیک موافقت کرده است.
وی با اشاره به دلایل این تصمیم گفت که این درخواست به دلیل مشکلات مربوط به صدور ویزا و چالشهایی که برای اعضای هیات اعزامی ایران ایجاد شده بود، به فیفا ارائه شده است.
او تأکید کرد که محل برگزاری مسابقات همچنان در ایالات متحده خواهد بود و تنها محل اقامت و کمپ تمرینی تیم ملی تغییر کرده است.