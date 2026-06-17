17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
لیونل مسی، ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش در دیدار برابر تیم ملی الجزایر و ثبت هتتریک، در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی در کنار میروسلاو کلوزه قرار گرفت.
مسی که با حضور در این مسابقه به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی به میدان رفته است، در دیدار گروه J جام جهانی 2026 که در شهر کانزاس برگزار شد، هر 3 گل آرژانتین را به ثمر رساند.
او که پیش از این مسابقه با 13 گل وارد رقابت شده بود، با هتتریک مقابل الجزایر تعداد گلهای خود در جام جهانی را به 16 گل رساند و در کنار کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ این رقابتها قرار گرفت.
مسی تنها با به ثمر رساندن یک گل دیگر میتواند به تنهایی عنوان برترین گلزن تاریخ جام جهانی را از آن خود کند.
از سوی دیگر، مسی با حضور در دیدار برابر الجزایر تعداد بازیهای خود در جام جهانی را نیز به 27 مسابقه افزایش داد و رکورد بیشترین حضور در این رقابتها را ارتقا بخشید.
در رقابت برای کسب عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، کیلیان امباپه نزدیکترین تعقیبکننده مسی محسوب میشود.
ستاره تیم ملی فرانسه در نخستین دیدار تیمش در جام جهانی 2026 برابر سنگال 2 گل به ثمر رساند و تعداد گلهای خود در این رقابتها را به 14 گل افزایش داد.
پس از مسی و امباپه، کریستیانو رونالدو، هری کین و نیمار با 8 گل در ردههای بعدی فهرست گلزنان تاریخ جام جهانی قرار دارند.