Yunus Kaymaz
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
نیویورک/ خبرگزاری آنادولو
دیدار نهایی جام جهانی 2026 فردا میان تیمهای ملی اسپانیا و آرژانتین برگزار خواهد شد تا قهرمان این دوره از رقابتها مشخص شود.
این مسابقه در ایالت نیوجرسی آمریکا و در ورزشگاه نیویورک–نیوجرسی برگزار میشود و از ساعت 22 به وقت ترکیه (22:30 به وقت ایران) آغاز خواهد شد.
اسلاوکو وینچیچ، داور 46 ساله اسلوونیایی، قضاوت دیدار فینال را بر عهده خواهد داشت. توماژ کلانچنیک و آندراژ کواچیچ نیز بهعنوان کمکداور او را همراهی میکنند.
ادهم مخادمه از فدراسیون فوتبال اردن نیز داور چهارم این مسابقه خواهد بود.