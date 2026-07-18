نیویورک/ خبرگزاری آنادولو

دیدار نهایی جام جهانی 2026 فردا میان تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین برگزار خواهد شد تا قهرمان این دوره از رقابت‌ها مشخص شود.

این مسابقه در ایالت نیوجرسی آمریکا و در ورزشگاه نیویورک–نیوجرسی برگزار می‌شود و از ساعت 22 به وقت ترکیه (22:30 به وقت ایران) آغاز خواهد شد.

اسلاوکو وینچیچ، داور 46 ساله اسلوونیایی، قضاوت دیدار فینال را بر عهده خواهد داشت. توماژ کلانچنیک و آندراژ کواچیچ نیز به‌عنوان کمک‌داور او را همراهی می‌کنند.

ادهم مخادمه از فدراسیون فوتبال اردن نیز داور چهارم این مسابقه خواهد بود.