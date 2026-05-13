Salih Okuroğlu, Lejla Biogradlija, Muhammet İkbal Arslan, Halil Silahşör
13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
وین/ خبرگزاری آنادولو
در هفتادمین دوره مسابقات یوروویژن که در شهر وین اتریش برگزار میشود، حضور «نوآم بتان» نماینده اسرائیل بر روی صحنه با موجی از اعتراضات همراه بود.
تماشاگران حاضر در سالن با سر دادن شعار «نسلکشی را متوقف کنید» و برافراشتن پرچمهای فلسطین، همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کردند؛ به طوری که صدای این اعتراضات در پخش زنده جهانی نیز منعکس شد.
نیروهای امنیتی تعدادی از معترضان را که شعارهای ضد جنگ بر تن داشتند، با توسل به زور از سالن خارج کردند.
این مسابقات در حالی برگزار میشود که 5 کشور اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند در اعتراض به حضور اسرائیل، مسابقات امسال را بایکوت کردهاند.
همچنین مدیریت یوروویژن به دلیل انتشار ویدیوهایی توسط نماینده اسرائیل که قوانین رایگیری را نقض کرده بود، به شبکه رسمی این کشور هشدار کتبی صادر کرد.
با وجود این تنشها، اسرائیل به همراه 9 کشور دیگر به فینال راه یافت که قرار است در تاریخ 16 می برگزار شود. منتقدان، اتحادیه پخش برنامههای اروپایی (EBU) را به دلیل عدم اخراج اسرائیل (مشابه اقدامی که علیه روسیه صورت گرفت)، به اعمال استانداردهای دوگانه متهم میکنند.