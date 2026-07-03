Yunus Kaymaz, Halil Silahşör
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
تورنتو / خبرگزاری آنادولو
پرتغال با گل ثانیههای پایانی راموس در ورزشگاه تورنتو، کرواسی را 2 بر 1 شکست داد و به جمع 16 تیم برتر جام جهانی 2026 راه یافت.
نیمه نخست این دیدار بدون گل پایان یافت. در نیمه دوم، کرواسی در دقیقه 53 با ضربه ایوان پریشیچ به گل اول رسید.
پرتغال در دقیقه 68 با ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو کار را به تساوی کشاند. رونالدو با 41 سال سن، رکورد مسنترین گلزن تاریخ مراحل حذفی جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.
در نهایت در دقیقه 94، گونسالو راموس با یک ضربه سر تماشایی گل دوم و پیروزیبخش پرتغال را وارد دروازه حریف کرد.
گل تساوی کرواسی در دقیقه 103 پس از بررسی کمکداور ویدئویی (VAR) به دلیل آفساید مردود اعلام شد تا پرتغال فاتح این میدان باشد.
پرتغال در تاریخ 6 جولای به مصاف اسپانیا خواهد رفت.