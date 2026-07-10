صعود فرانسه به نیمه‌نهایی جام جهانی با شکست مراکش فرانسوی‌ها با گل‌های کیلیان امباپه و عثمان دمبله در نیمه دوم، ضمن پایان دادن به شکست‌ناپذیری مراکش، حریف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک در نیمه‌نهایی شدند.