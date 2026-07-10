Yunus Kaymaz, Halil Silahşör
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
بوستون/ خبرگزاری آنادولو
تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی 2026، به عنوان نخستین تیم راهی مرحله نیمهنهایی شد.
شاگردان دشان در نیمه اول بازی فرصتهای متعددی خلق کردند و صاحب یک ضربه پنالتی شدند اما ضربه امباپه توسط یاسین بونو مهار شد.
قفل دروازهها در دقیقه 60 توسط امباپه شکسته شد؛ او با شوتی کاتدار فرانسه را پیش انداخت و در دقیقه 66 دمبله اختلاف را دو برابر کرد.
بررسی طولانیمدت پنالتی توسط اتاق «VAR» که بیش از 3 دقیقه به طول انجامید، با اعتراض شدید تماشاگران حاضر در ورزشگاه بوستون همراه شد.
یاسین بونو با وجود دریافت دو گل، بار دیگر مهارت خود را در مهار پنالتیها نشان داد و چهارمین پنالتی دوران جام جهانیاش را گرفت.
کیلیان امباپه با 27 سال سن، به جوانترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی انجام داده است.
ستاره فرانسوی با ثبت گل هشتم خود در این جام، به رکورد گلزنی لیونل مسی در این دوره از رقابتها رسید.
فرانسه پس از آلمان و برزیل، سومین کشور تاریخ شد که برای سه دوره پیاپی به مرحله نیمهنهایی جام جهانی صعود میکند.
با حذف مراکش، هیچ نمایندهای از قاره آفریقا در جام جهانی نماند و رکورد 34 بازی بدون شکست این تیم پایان یافت.