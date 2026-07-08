Hilmi Sever, Halil Silahşör
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
ونکوور/خبرگزاری آنادولو
در چارچوب رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی فوتبال 2026، دو تیم سوئیس و کلمبیا در استادیوم «بیسی پلیس» ونکوور به مصاف هم رفتند که این دیدار در طول 120 دقیقه با تساوی بدون گل پایان یافت.
در ضربات پنالتی، ژاکا، آمدونی، ایتن و بارگاس پنالتیهای سوئیس را به گل تبدیل کردند و در مقابل، کینترو، کامپاز و لوئیز دیاز برای کلمبیا موفق به گلزنی شدند تا در نهایت سوئیس با حساب 4-3 پیروز این میدان شود.
سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی باید به مصاف آرژانتین برود که پیش از این مصر را 3-2 شکست داده بود؛ این دیدار در تاریخ 12 جولای در کانزاسسیتی برگزار خواهد شد.