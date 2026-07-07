Mücahit Hüseyin Eroğul, Halil Silahşör
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
سیاتل/ خبرگزاری آنادولو
شیاطین سرخ بلژیک با درخشش کتلائره در ورزشگاه سیاتل، تیم ملی آمریکا را از گردونه رقابتها حذف کردند تا در مرحله بعدی به مصاف ماتادورها بروند.
در چارچوب مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای جام جهانی فوتبال 2026، تیمهای ملی بلژیک و ایالات متحده آمریکا در ورزشگاه سیاتل به مصاف هم رفتند.
این دیدار با قضاوت ادهم مخادمه، داور اردنی برگزار شد و در نهایت با برتری قاطع 4-1 بلژیک به پایان رسید تا یکی از میزبانان مشترک این دوره از رقابتها، وداعی تلخ با جام داشته باشد.
بلژیک بازی را تهاجمی آغاز کرد و شارل د کتلائره در دقایق 9 و 33 دو بار دروازه میزبان را باز کرد.
اگرچه تیلمان در دقیقه 31 یکی از گلها را برای آمریکا جبران کرده بود، اما شیاطین سرخ در نیمه دوم نیز دست از حملات خود برنداشتند؛ هانس واناکن در دقیقه 57 گل سوم را به ثمر رساند و در نهایت روملو لوکاکو در دقیقه 3+90 با زدن گل چهارم، پیروزی مقتدرانه تیمش را کامل کرد.
در این مسابقه، فولارین بالوگون، بازیکن آمریکا که در دیدار قبلی مقابل بوسنی و هرزگوین کارت قرمز دریافت کرده بود، با تعویق جریمهاش از سوی فیفا در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت.
با این نتیجه، بلژیک گام به مرحله یکچهارم نهایی گذاشت و بر اساس برنامهریزی مسابقات، روز 10 ژوئیه در شهر لسآنجلس در یک دیدار حساس و تماشایی به مصاف تیم ملی اسپانیا خواهد رفت.