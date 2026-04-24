روبیو ادعای محرومیت ایران از جام جهانی را رد کرد

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید ادعاهایی مبنی بر حذف ایران از جام جهانی فیفا 2026 و جایگزینی ایتالیا را رد کرد.

روبیو اظهار داشت که ایالات متحده هیچ اقدامی برای جلوگیری از ورود ورزشکاران ایرانی به این کشور انجام نداده است و ادعاهایی مبنی بر جایگزینی ایتالیا به جای ایران در جام جهانی فیفا 2026 را رد کرد.

او گفت: موضوع مربوط به ورزشکاران نیست، بلکه فقط مربوط به جلوگیری از ورود افرادی است که گمان می‌رود با سپاه پاسداران ایران مرتبط باشند.