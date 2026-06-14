دیدار تیم ملی فوتبال ترکیه و استرالیا در جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ترکیه در نخستین دیدار خود در گروه D جام جهانی 2026 به مصاف استرالیا رفت.

ونکوور/ خبرگزاری آنادولو

تیم ملی فوتبال ترکیه در نخستین دیدار خود در گروه D جام جهانی 2026 به مصاف استرالیا رفت و این دیدار با پیروزی 2 بر 0 استرالیا مقابل ترکیه پایان یافت.

در دقیقه 53، روی یک ضربه کرنر از سمت چپ، او‌نیل توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد. متکالف با ضربه سر خطرناکی دروازه ترکیه را تهدید کرد، اما اوغورجان چاکیر با واکنشی مناسب مانع از گلزنی استرالیا شد.

در دقیقه 57، ترکیه صاحب یک ضربه آزاد پشت محوطه جریمه شد. آردا گولر پشت توپ قرار گرفت و شوت زمینی او را پاتریک بیچ، دروازه‌بان استرالیا، مهار کرد.

در ادامه، کنان ییلدیز نتوانست از توپ برگشتی به خوبی استفاده کند و مدافعان استرالیا توپ را راهی کرنر کردند.

در دقیقه 72، تیم ملی ترکیه بار دیگر موقعیت خطرناکی ایجاد کرد. هاکان چالهان‌اوغلو با پاس عمقی خود ذکی چلیک را در سمت راست صاحب توپ کرد، اما شوت محکم این بازیکن از زاویه بسته توسط بیچ دفع و به کرنر فرستاده شد.

استرالیا در دقیقه 75 به گل دوم رسید. متکالف پس از تصاحب توپ در میانه میدان، تا پشت محوطه جریمه پیش رفت و با شوتی قدرتمند توپ را از سمت چپ اوغورجان چاکیر وارد دروازه کرد تا نتیجه 2 بر 0 شود.

در دقیقه 77، ترکیه به گل نزدیک شد. هاکان چالهان‌اوغلو توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد و مریح دمیرال با ضربه سر آن را مقابل دروازه برای کرم آکتورک‌اوغلو مهیا کرد، اما ضربه این بازیکن را نیز دروازه‌بان استرالیا مهار کرد.

در دقیقه 86، ترکیه بار دیگر از روی ضربه آزاد صاحب فرصت شد. هاکان چالهان‌اوغلو این بار پشت توپ ایستاد، اما شوت سنگین او نیز با واکنش موفق پاتریک بیچ همراه شد.

در نهایت این دیدار با پیروزی 2 بر 0 استرالیا مقابل ترکیه به پایان رسید.