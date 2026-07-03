در حالی جام جهانی فوتبال ادامه دارد که، سلیم خضر الاشقر، دروازه‌بان 32 ساله فلسطینی، هنگام تلاش برای تهیه کپسول گاز برای خانواده‌اش در نتیجه تیراندازی نظامیان اسرائیل در غزه جان باخت.

دروازه‌بان فلسطینی پیش از تولد نخستین فرزندش در غزه توسط نظامیان اسرائیل کشته شد در حالی جام جهانی فوتبال ادامه دارد که، سلیم خضر الاشقر، دروازه‌بان 32 ساله فلسطینی، هنگام تلاش برای تهیه کپسول گاز برای خانواده‌اش در نتیجه تیراندازی نظامیان اسرائیل در غزه جان باخت.

غزه/خبرگزاری آنادولو



هم اکنون بسیاری از فوتبال دوستان در سراسر جهان، بازی‌های جام جهانی فوتبال را از نزدیک دنبال می‌کنند. در همین حال، سلیم خضر الاشقر، دروازه‌بان 32 ساله فلسطینی، هنگام تلاش برای تهیه کپسول گاز برای خانواده‌اش در نتیجه تیراندازی نظامیان اسرائیل در غزه جان باخت.

الاشقر، دروازه‌بان باشگاه خدمات خان‌یونس، به‌شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد، اما به‌دلیل کمبود امکانات درمانی، دشواری تامین خون و انجام‌نشدن به‌موقع عمل جراحی جان خود را از دست داد. او همسر باردارش را که در انتظار نخستین فرزندشان بود، تنها گذاشت.

به گفته اتحادیه رسانه‌های ورزشی فلسطین، الاشقر برای تهیه گاز پخت‌وپز به منطقه قراره در شمال‌شرق خان‌یونس رفته بود که از سوی تانک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفت.

با مرگ او، شمار ورزشکاران، اعضای نهادهای جوانان و پیشاهنگی فلسطین که از آغاز حملات اسرائیل به غزه در هشتم اکتبر 2023 کشته شده‌اند، به 1012 نفر رسید؛ 567 نفر از آنها بازیکن، مربی، داور یا مدیر فعال در فوتبال بوده‌اند.

فدراسیون فوتبال فلسطین نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که الاشقر پیش‌تر برای باشگاه‌های خدمات خان‌یونس، الاقصی و المصدر بازی کرده و از دروازه‌بانان شناخته‌شده لیگ‌های محلی بوده است.

فعالان ورزشی فلسطینی با انتقاد از سکوت فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک، این نهادها را به اقدام عملی برای حمایت از ورزشکاران و تأسیسات ورزشی فلسطین فراخواندند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از اکتبر 2023 تاکنون بیش از 73 هزار فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و بیش از 173 هزار نفر زخمی شده‌اند. همچنین حدود 90 درصد زیرساخت‌های غیرنظامی غزه تخریب شده است.