Nazenin Alp
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مهدی ترابی، از بازیکنان مطرح تیم ملی فوتبال ایران پس از سفر به آمریکا برای دیدار برابر نیوزیلند در جام جهانی فوتبال 2026 با مشکل ویزا مواجه شد و وضعیت حضورش در بازیهای آینده در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
بر اساس گزارش بخش رسانهای تیم ملی ایران، در حالی که برای سایر بازیکنان تیم ملی ویزای «چندبار ورود» صادر شده، ویزای مهدی ترابی تنها یکبار ورود بوده و پس از سفر به لسآنجلس و برگزاری دیدار برابر نیوزیلند، اعتبار آن پایان یافته است.
فدراسیون فوتبال ایران در حال پیگیری برای دریافت مجدد ویزای این بازیکن است تا ترابی بتواند در مسابقات پیشرو حضور یابد.
همچنین گفتنی است، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار برابر نیوزیلند در جام جهانی 2026 در حال بازگشت به تیخوانا است، اما روند خروج برخی اعضای تیم از فرودگاه لسآنجلس با تأخیر و مشکلاتی همراه شده است.
در حالی که پیشتر نیز در سفر رفت تیم ملی ایران به لسآنجلس برخی موانع و سختگیریها وجود داشت و مهدی طارمی و سعید الهویی با دشواری وارد آمریکا شده بودند، در مسیر بازگشت نیز خروج این دو نفر از گیت فرودگاهی با تأخیر مواجه شد که همین موضوع باعث تأخیر در پرواز کاروان تیم ملی ایران به مقصد تیخوانا شد.
در حال حاضر سایر اعضای تیم ملی ایران در هواپیما حضور دارند، اما مهدی طارمی و سعید الهویی همچنان در مراحل نهایی خروج از فرودگاه قرار دارند و تلاشها برای رفع این مشکل ادامه دارد.