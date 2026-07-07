تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل پرتغال در وقت‌های تلف‌شده، به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد

حذف پرتغال و صعود اسپانیا به یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل پرتغال در وقت‌های تلف‌شده، به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد

دالاس/ خبرگزاری آنادولو



اسپانیا با گل دیرهنگام میکل مرینو در دقیقه 1+90، رقیب دیرینه خود پرتغال را در ورزشگاه دالاس شکست داد و راهی دور بعد شد.



در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026، تیم‌های ملی اسپانیا و پرتغال در ورزشگاه دالاس آمریکا به مصاف هم رفتند.



این دیدار حساس و نفس‌گیر که با قضاوت آنتونی تیلور داور انگلیسی برگزار شد، در نهایت با پیروزی 1-0 ماتادورها و وداع تلخ یاران کریستیانو رونالدو با جام به پایان رسید.

نیمه نخست این مسابقه با هجمه سنگین حملات اسپانیا آغاز شد و در همان دقایق 3 و 8 اویارزابال موقعیت‌های خطرناکی را روی دروازه پرتغال ایجاد کرد.



در ادامه، پرتغالی‌ها توسط کریستیانو رونالدو در دقیقه 12 و ژائو فلیکس در دقیقه 37 پاسخ این حملات را دادند که با درخشش اونای سیمون مهار شد.



همچنین در دقیقه 41 شوت محکم نونو مندس پس از برخورد به مدافعان به تیرک افقی دروازه اسپانیا اصابت کرد تا این نیمه بدون گل خاتمه یابد.

در نیمه دوم، بازی با احتیاط بیشتری دنبال شد اما در دقیقه 73 شوت تماشایی لامین یامال از روی ضربه ایستگاهی با واکنش دیوگو کاستا راهی کرنر شد.



سرانجام در دقیقه 1+90 پاس عمقی فران تورس به میکل مرینو رسید تا این بازیکن تعویضی با یک ضربه زمینی دقیق، گل پیروزی‌بخش اسپانیا را به ثمر برساند.



ماتادورها در مرحله یک‌چهارم نهایی در لس‌آنجلس به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک خواهند رفت.

