Nazenin Alp
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
استانبول/نازنین آلپ/ خبرگزاری آنادولو
بیستوسومین دوره جام جهانی فوتبال و نخستین دوره با حضور 48 تیم، از ساعت 22:00 امشب (به وقت ترکیه) با دیدار تیمهای مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه تاریخی آزتکا در مکزیکوسیتی آغاز میشود.
جام جهانی 2026 به عنوان بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها، به میزبانی مشترک سه کشور مکزیک، ایالات متحده آمریکا و کانادا برگزار میشود؛ تورنمنتی که با افزایش تعداد تیمها به 48 کشور، ساختار جدیدی شامل 12 گروه چهار تیمی را تجربه میکند.
این تغییر ساختاری باعث افزایش تعداد دیدارها و طولانیتر شدن رقابتها شده و انتظار میرود این دوره یکی از پربینندهترین رویدادهای ورزشی جهان باشد. مسابقات تا اواخر ژوئیه 2026 ادامه خواهد داشت و میلیونها هوادار فوتبال را در سراسر جهان پای تلویزیونها و ورزشگاهها خواهد کشاند.
در این دوره، تیمهای ملی ترکیه و ایران نیز موفق به کسب سهمیه حضور در رقابتها شدهاند.
تیم ملی ترکیه در گروه D با تیمهای ایالات متحده، استرالیا و پاراگوئه همگروه است و برنامه دیدارهای این تیم به شرح زیر اعلام شده است:
14 ژوئن 2026: ترکیه - استرالیا (ونکوور) ساعت 7:00
20 ژوئن 2026: ترکیه - پاراگوئه (سنفرانسیسکو) ساعت 6:00
25 ژوئن 2026: ترکیه - ایالات متحده (لسآنجلس) ساعت 5:00
همچنین تیم ملی ایران در گروه G با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند رقابت خواهد کرد و برنامه بازیهای این تیم به این شرح است:
15 ژوئن 2026: ایران - نیوزیلند (لسآنجلس) ساعت 4:00
21 ژوئن 2026: ایران - بلژیک (لسآنجلس) ساعت 22:00
26 ژوئن 2026: ایران - مصر (سیاتل) ساعت 6:00