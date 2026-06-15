آمریکا به‌عنوان یکی از میزبانان رقابت‌های جام جهانی فیفا 2026 پذیرای ایران خواهد بود، کشوری که تا همین اواخر درگیر رویارویی نظامی با آن بود.

جام جهانی فیفا 2026 با میزبانی آمریکا و شرکت ایران در این رقابت‌ها آمریکا به‌عنوان یکی از میزبانان رقابت‌های جام جهانی فیفا 2026 پذیرای ایران خواهد بود، کشوری که تا همین اواخر درگیر رویارویی نظامی با آن بود.

نیویورک / خبرگزاری آنادولو

همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال 2026، ایالات متحده آمریکا در حالی میزبان دیدارهای ایران خواهد بود که دو کشور تا همین اواخر درگیر یک رویارویی نظامی بودند؛ وضعیتی کم‌سابقه که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی رخ می‌دهد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 12 ژوئن اعلام کرد که ایران موافقت کرده است که سلاح هسته ای نداشته باشد. او گفت: امروز به جنگ با ایران پایان دادیم.

از آنجا که درگیری های بین آمریکا و ایران به طور کامل در ایران و منطقه خاورمیانه رخ داد، لغو مسابقات در آمریکای شمالی در دستور کار قرار نگرفت.

مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که به دلیل حملات آمریکا و اسرائیل، حضور تیم ملی در مسابقات آمریکای شمالی «غیر ممکن» است.

فیفا درخواست ایران برای انتقال بازی‌هایش به مکزیک یا کانادا را رد و اعلام کرد که مسابقات طبق برنامه باید در شهرهای آمریکا برگزار شود.

ایران در ماه‌های اخیر منتظر تضمین فیفا برای حضور در جام جهانی بوده است.

ترامپ پیش از این هشدار داده بود که حضور تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 بی خطر نخواهد بود.

ایران در چارچوب اظهارات ترامپ گفت: امنیت باید در کشور مربوطه مطابق با قوانین مربوطه فیفا تأمین شود.

فدراسیون فوتبال ایران از لغو سهمیه فدراسیون برای فروش بلیت به هواداران تیم ملی در جام جهانی خبر داد و آمریکا را به کارشکنی در حضور هواداران ایرانی در جام جهانی متهم کرد.

کمتر از سه روز مانده به آغاز برگزاری جام جهانی، فدراسیون فوتبال ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «آمریکا در حضور هواداران ایرانی در مرحله گروهی بیست و سومین دوره جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران کارشکنی کرده است».

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی افتتاحیه در مکزیک در پاسخ به سوالی درباره ایران که با آمریکا مشکل روادید داشت و محل کمپ خود را به مکزیک تغییر داد، گفت: از بابت ایران خیلی خوشحالم. مردم می‌گفتند که ایران نمی‌تواند بیاید، اما من به آنها قول دادم که خواهند آمد. گفتم اگر مجبور باشم خودم با اتوبوس به تهران بروم و آنها را اینجا بیاورم، این کار را خواهم کرد. پاسخ آنها این بود: «اگر لازم باشد، خودمان با اتوبوس می‌رویم. ما حق حضور را گرفته‌ایم و می‌خواهیم بازی کنیم.» این روح فوتبال است.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه شهر تیخوانای مکزیک به منظور حضور در جام جهانی فوتبال 2026 به تدارکات خود ادامه می‌دهند.