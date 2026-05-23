ثبت نام ذکیه احمد به عنوان نخستین زن کوهنورد افغانستانی در تاریخ فاتحان قله اورست

Halil Silahşör
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش رسانه تخصصی «اورست دات لایف» و تائید خانواده ذکیه احمد، این کوهنورد 31 ساله موفق شده است با فتح قله اورست، افتخاری تاریخی را برای جامعه ورزشی و زنان افغانستان رقم بزند. او به همراه دو راهنمای نیپالی خود موفق شد به قله اورست در ارتفاع 8848 متری صعود کند.
ذکیه احمد که بیش از دو ماه گذشته را در نیپال صرف انجام تمرینات فشرده، سازگاری با محیط و صعودهای پیشنیاز برای آمادهسازی نهایی کرده بود، بامداد پنجشنبه به وقت محلی توانست به بلندترین نقطه جهان دست یابد.
وی پیش از صعود نهایی، هدف خود را از این تلاش سخت و بیوقفه، جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق زنان، حمایت از آموزش دختران در افغانستان و ایجاد انگیزه و امید برای پناهجویان اعلام کرده بود.
ذکیه احمد اصالتاً اهل شهرستان جاغوری در ولایت غزنی افغانستان است که پس از تحولات سیاسی اوت 2021 به استرالیا مهاجرت کرد.
این بانوی کوهنورد هدف خود را از این صعود «آگاهیدهی درباره حقوق زنان، شجاعت پناهجویان و بهبود سلامت روان» اعلام کرد.